Nigers militærjunta opphever militæravtale med USA

Avtalen åpnet for at USA kunne stasjonere militære styrker i Niger.

Beslutningen om å avslutte avtalen, ble tatt etter et besøk i forrige uke av USAs statssekretær for afrikanske saker, Molly Phee, og general Michael Langley, som er sjef for USAs Afrika-kommando.

Abdramane sier at de opphever avtalen fordi USA ikke fulgte normal protokoll om å opplyse om besøket på forhånd, blant annet om delegasjonens sammensetning, tidspunkt for ankomst og agendaen.

Siden juntaen tok makten i et kupp i fjor, har landet i likhet med nabolandene Mali og Burkina Faso kastet ut franske og andre europeiske styrker og vent seg til Russland for støtte.

Det har vært rundt 1100 amerikanske soldater på to baser i Niger, inkludert en dronebase ved Agadez midt i landet som det kostet over 100 millioner dollar å bygge.

Siden 2018 er basene brukt til bekjempelse av IS og al-Qaida-tilknyttede JNIM i Sahel-området.

Abdramane kalte den amerikanske tilstedeværelsen i landet ulovlig og i strid med grunnloven siden avtalen ifølge ham ble påtvunget Niger i 2012.

