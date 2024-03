Macron gjentar at vestlige soldater kan bli sendt til Ukraina

– Vi er ikke i en slik situasjon i dag, men alle muligheter er åpne, sier Macron i et intervju med fransk TV.

Macron sa akkurat det samme i forrige måned, men ble motsagt av andre vestlige ledere.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg understreket da at det ikke foreligger noen planer om å sende vestlige soldater til Ukraina, og det samme forsikret USA.

Tysklands statsminister Olaf Scholz slo fast at det heller ikke i framtida vil være aktuelt å sende vestlige soldater til landet, fordi man da risikerer å trekke Vesten direkte inn i en krig med Russland.

I torsdagens intervju understreket Macron at Frankrike vil gjøre alt for å sikre at Russland ikke går seirende ut av krigen i Ukraina.

– Dersom situasjonen forverrer seg, vil vi sørge for at Russland aldri vinner den krigen, sa han.

Alle som vil begrense den vestlige militærhjelpen til Ukraina, velger nederlag, la han til.

