Putin med stort TV-intervju før valget: Klar for atomkrig

– Fra et militærteknisk synspunkt er vi selvfølgelig klare, sa Vladimir Putin til statlig TV som svar på et spørsmål om landet virkelig var klar for en atomkrig.

Intervjuet ble gitt noen dager før helgens presidentvalg i Russland, som garantert vil gi Putin ytterligere seks år ved makten.

Presidenten sa også under intervjuet at han tror USA forstår at dersom de utplasserer amerikanske styrker på russisk territorium – eller i Ukraina – vil Russland anse det som en intervensjon.

– I USA er det nok eksperter på russisk-amerikanske forhold og innen strategisk tilbakeholdenhet. Derfor tror jeg ikke det er nær forestående, men vi er klare for det, sier han om en mulig atomkonflikt.

