Biden: Frihet og demokrati er under angrep

Av Alexander Vestrum/NTB

Han oppfordrer Kongressen til å støtte hjelpen for å stanse Russland og president Vladimir Putin.

Samtidig anklager han Donald Trump, tidligere president og den sannsynlige motstanderen ved valget i november, for å gi etter for Putin.

Biden sa faktisk aldri Trumps navn én eneste gang under talen, men refererte til ham som «min forgjenger».

«Fire nye år»

Biden holdt talen i Kongressen torsdag kveld. Ankomsten ble noe forsinket av propalestinske demonstranter, og da Biden kom seg inn i salen, brukte han opp mot ti minutter for å komme seg til talerstolen – idet han tok seg tid til å snakke med en rekke politikere på veien.

Normalt er det en mer seremoniell stemning i salen, men i år var det mye mer livlig. «Fire nye år», lød det fra demokratene i salen.

Det har blitt knyttet bekymring til alderen til den 81-årige president, særlig etter at han på kort tid i forrige måned forvekslet døde statsledere med levende to ganger.

Spøkende president

Torsdag var det en engasjert og offensiv president som sto på talerstolen.

– Hvis jeg hadde vært smart, hadde jeg gått hjem nå, spøkte presidenten som innledning på talen.

Han trakk også linje linjene til historien.

– Ikke siden president Lincoln og borgerkrigen har frihet og demokrati vært under angrep her hjemme som i dag. Det som gjør dette øyeblikket unikt, er at frihet og demokrati er under angrep både her hjemme og i utlandet, sa han.

Til stede i Kongressen var også Sveriges statsminister Ulf Kristersson, samme dag som landet ble medlem i Nato. Biden ønsket han velkommen i forsvarsalliansen.

Trump: Medisinene begynner å gi seg

Mens president Joe Biden holdt sin State of the Union-tale, brukte hans sannsynlige valgmotstander Donald Trump sitt eget sosiale medium til å kommentere.

På Truth Social klaget Trump over at Bidens tale ble forsinket.

– De er virkelig seine, veldig respektløst mot landet vårt, kommenterte Trump. Han har tidligere gått ut med skarpe karakterstikker av president Bidens tilstand.

– Medisinene begynner å gi seg, kommenterte Trump underveis i talen – og han bemerket også flere ganger presidentens hosting.

Han svarte også på Bidens utsagn om at Trump ga etter for Putin.

– Putin invaderte Ukraina bare fordi han ikke har respekt for Biden. Det ville aldri ha skjedd under Trump-administrasjonen, og på fire år skjedde det ikke, skriver Trump.

– Uten gubbemomenter

– En valgkamptale, uten gubbemomenter, sier Chris Galdieri, professor i statsvitenskap ved Saint Anselm College i New Hampshire.

– Det var en meget bra kveld for Biden, sier Galdieri til nyhetsbyrået TT.

Ifølge flere meningsmålinger er mange amerikanere skeptiske til at 81-årige Biden klarer en ny presidentperiode.

– Dette var en opptreden på nivå med hva har gjort før, sier statsviteren.

Han noterte seg blant annet at Biden tok tak i kommentarer fra kongressmedlemmer i salen på direkten – uten å miste tråden i talen på drøyt én time.

Presidenten spøkte også om alderen sin og trakk fra at den gir viktig erfaring.

Bekreftet nødhjelpshavn

I talen bekreftet president Biden at USA skal sette opp en nødhjelpshavn ved Gazastripen. Nyhetsbyråene Reuters og AFP meldte tidligere torsdag at disse planene kom til å bli kunngjort i talen.

Formålet er å få større leveranser av mat og medisiner inn i området, hvor den humanitære situasjonen beskrives som katastrofal. Det skal ikke være nødvendig for amerikanske soldater å gå i land på Gazastripen for å få havna på plass.

