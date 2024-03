Eksperter: Desinformasjon om migrasjon til USA har som mål å svekke Ukraina-støtten

Hvis Donald Trump vinner høstens presidentvalg, kan den amerikanske støtten til Ukraina bli kraftig redusert – om ikke fjernet helt. Situasjonen på grensen mot Mexico er en av de sterkeste sakene for Trump.

Både i sosiale medier og på nettsteder er statlige russiske medier og kontoer med tilknytning til Kreml aktive. De sprer og forsterker misvisende og agiterende innhold om migrasjon til USA. Mye handler om situasjonen ved USAs grense til Mexico. Kampanjen ser ut til å ha som formål å fyre opp under sinne og polarisering foran valget i høst, skriver nyhetsbyrået AP.

Mer i vente

Eksperter på russisk desinformasjon som byrået har snakket med, sier det er mer i vente ettersom Putin er ute etter å svekke den amerikanske støtten til Ukraina.

Aktørene bruker sosiale medier og legger ut meldinger der uriktige opplysninger om følgene av migrasjon gjengis, det blir satt fokus på kriminalitet begått av migranter og det advares sterkt mot hva som kan skje dersom ikke USA stenger grensen. Mange er misvisende, fylt med nøye utvalgte data eller uriktige rykter.

Russlands store desinformasjonsapparat har i to år vært fokusert på invasjonen i Ukraina. Eksperter på hvordan autoritære stater sprer desinformasjon på nettet, sier at det viktigste for Russland er å minke støtten til Ukraina. Offensiven mot USAs sørlige grense er bare en ny måte å gjøre det på, mener de.

Har til hensikt å blande seg inn

Amerikanske eksperter og embetsmenn har lenge advart mot russisk desinformasjon.

– Innholdet vi har sett så langt i år, er den første indikasjonen på at Russland har til hensikt å blande seg inn i presidentvalget til høsten, sier Kyle Walter til AP. Han er forskningsdirektør ved teknologifirmaet Logically som overvåker desinformasjonskampanjer.

Selskapet identifiserte nylig flere titalls prorussiske kontoer som publiserte innhold om migrasjon til USA og promoterte massemøter mot migrasjon som nylig ble holdt i Texas.

Fra Ukraina til Texas

I en fersk rapport slår Logically fast at det russiske desinformasjonsapparatet nå konsentrerer seg om USA etter å ha vært opptatt med Ukraina de siste to årene.

Innholdet dreier seg om påstander om kriminalitet begått av nylig ankomne migranter eller antyder at migranter er til byrde for lokalsamfunn.

Nylig fikk en meldingen om drapet på en student i Georgia stor oppmerksomhet. En migrant fra Venezuela som oppholder seg ulovlig i USA er mistenkt. Vedkommende fikk bli i landet i påvente av behandling av sine søknader.

Saken ble raskt plukket opp av Donald Trump og hans politiske allierte, som antydet at migranter står for mye mer kriminalitet enn amerikanske innbyggere. Forskere som har gransket datamaterialet, finner imidlertid ingen dekning for disse påstandene.

Trump vil støtte Putin

President Joe Biden har forpliktet seg til å støtte Ukraina fullt og helt. Republikanerne har vært langt mer tilbakeholdne i sin støtte. Donald Trump har åpent uttrykket beundring for Vladimir Putin og antydet at han vil oppmuntre Russland til å angripe Nato-allierte som ikke «betaler» sin andel til alliansen.

Mer enn halvparten av republikanerne mener at USA bruker for mye penger i Ukraina, ifølge en fersk meningsmåling.

Russland har tilpasset sine budskap for å svekke støtten til Ukraina til forskjellige publikum rundt om i verden, ifølge AP, som har snakket med en rekke forskere om saken.

Påstandene varierer fra historier om hemmelige amerikanske bakteriologiske laboratorier, via nazi-konspirasjoner, til påstander om at ukrainske flyktninger begikk kriminalitet og tok arbeidet fra folk som tok imot flyktningene.

Vet hvor de skal trykke

Kampanjen fortsetter, men fokuset er nå på å svekke samholdet både i EU og USA på følsomme områder som migrasjon og inflasjon, skriver byrået.

– De er veldig erfarne og vet akkurat hvilke knapper de skal trykke på, sier Bret Schafer i den frivillige organisasjonen Alliance for Securing Democracy.

Ifølge Schafer er det en god taktikk å vise hvor galt det går på grensen til Mexico hvis det overordnede målet er å bremse støtten til Ukraina.

– Veien til seier i Ukraina går gjennom å stanse USA og EU i å sende flere våpen til Ukraina, sier han.

Har innført tiltak etter 2016

Landskapet på nettet har forandret seg drastisk siden Donald Trump ble valgt i 2016, et valg som Russland beskyldes for å ha påvirket.

Tjenester som Facebook og Instagram har stengt ned en rekke russiske kontoer og gjennomført tiltak for å hindre misbruk av plattformen.

Nylig kunngjorde Facebook-eier Meta at de hadde identifisert og stengt ned et nettverk av flere tusen kontoer som var opprettet i Kina og hadde som mål å lure amerikanske velgere.

Fjernet moderering

Andre plattformer som X har gått andre veien siden 2016 og redusert eller fjernet moderering av innhold og regler ment for å stanse desinformasjon. Tiktok, med sine bånd til Kina og store popularitet blant de unge, er også en kilde til bekymring.

Forskningsdirektør Kyle Walter i Logically frykter nettopp X og Tiktok mest, på grunn av deres manglende sikkerhet og store popularitet hos unge.

Ifølge Walter er de mest effektive informasjonsoperasjonene forberedt over flere år. Nå kommer belønningen.

– De trenger ikke anstrenge seg voldsomt for å skape desinformasjon. Grunnlaget er allerede lagt, lenge før 2024, sier Walter til AP.

