Video skal vise «norske» NASAMS bli ødelagt i Ukraina

Rapporter om NASAMS-tapet dukket først opp i sosiale medier på mandag. En video, som kan spores tilbake til en prorussisk Telegram-kanal, viser det som ligner på en operativ NASAMS-utskytingsrampe, som senere filmes mens det står i flammer.

NASAMS er delvis utviklet i Norge av Kongsberg Gruppen og luftvernsystemet brukes i dag av det norske Forsvaret.

Kanalen hevder at bombingen av luftvernsystemet ble utført av et russisk Iskander-missil.

Dagsavisen har geolokalisert videoen til den ukrainske landsbyen Malysjivka i nærheten av Zaporizjzja. Landsbyen ligger omtrent 50 kilometer i luftlinje fra fronten.

– Har reddet hundrevis av liv

Dersom rapportene fra Ukraina stemmer, skal dette være første gang det norskproduserte luftvernsystemet har blitt ødelagt i strid.

Russiske medier har tidligere skrevet at et NASAMS-luftvern ble ødelagt allerede for litt over ett år siden, i nærheten av frontlinjen i Donetsk-regionen, men disse rapportene har ikke blitt verifisert og ingen video- eller bildebevis har dukket opp i ettertid.

Luftforsvarets nye kapasiteter på Evenes flystasjon Norske soldater står ved siden av en NASAMS-utskytingsrampe, lik den som skal figurere på videoen, på en fjelltopp ved Evenes flystasjon i 2023. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Det første NASAMS-utstyret ble levert til og tatt i bruk av Ukraina i november 2022. Samme måned skrøt president Volodymyr Zelenskyj av hvor effektivt luftvernsystemet var. Det gjorde han også i en tale så sent som i januar i år.

– Patriot, IRIS-T, NASAMS – alle disse systemene har allerede reddet minst hundrevis av liv, sa Zelenskyj da.

I 2023 dukket de første bildene av NASAMS i bruk i Ukraina opp. Da la det ukrainske forsvaret ut en video, hvor de intervjuet noen av soldatene som jobbet med luftvernsystemet. Videoen kan ses med engelske undertekster her:

Norge har både donert NASAMS-materiell fra eget lager og støttet donasjoner av utstyr fra USA. Også andre land har bidratt med NASAMS-utstyr til Ukraina.

Norge har dessuten trent opp ukrainske soldater på norsk jord, for å lære dem hvordan man skal bruke NASAMS i krigen i Ukraina.

Luftvernsystemet er modulært. Det betyr at det kommer i flere deler, blant annet en kontrollmodul og selve utskytingsrampen. Det er sistnevnte som skal ha blitt ødelagt, ifølge videoen som nå har dukket opp i sosiale medier.

---

NASAMS

NASAMS står for Norwegian Advanced Surface to Air Missile System.

Det er et luftvernsystem (bakke-til-luft) som er delvis utviklet i Norge av Kongsberg Gruppen.

NASAMS er et såkalt modulært og nettverksbasert system.

Første versjon av NASAMS ble utviklet tidlig på 1990-tallet og har siden blitt videreutviklet gjennom en rekke større og mindre oppdateringer.

Systemet anvendes av hele 12 nasjoner, og det er en av norsk forsvarsindustris største eksportsuksesser noensinne.

Kilde: Store Norske Leksikon (SNL)

---

