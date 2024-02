Privatflykritikk mot EU-topp Ursula von der Leyen

Venstre-lederen Martin Schirdewan sitter i EU-parlamentet og har bedt om innsyn i von der Leyens bruk av privatfly. Oversikten viser at hun foretok 23 slike reiser i fjor, mens de øvrige 27 kommissærene til sammen reise seks ganger med privatfly, skriver Der Spiegel.

I retningslinjene for EU-kommissærene står det at privatfly kun skal brukes unntaksvis, etter at «alle muligheter, inkludert endring av tidsplaner» er vurdert nøye, slik at privatfly bare brukes som en siste utvei.

Tre av von der Leyens privatflyturer gikk mellom Brussel og Strasbourg, de to byene der EU-parlamentet holder til. Byene er forbundet med høyhastighetstog som tar mindre enn fem timer, sier Schirdewan til Der Spiegel.

– Det er skammelig at kommisjonens leder fortsatt benytter seg av privatfly når vi står overfor en klimakrise, sier Schirdewan. Han mener kommissærene og deres stab ikke burde ha lov til å fly til steder som er mindre enn seks timer unna med tog.

– Å be folk med lite penger om å spare strøm mens man selv flyr privatjet fra A til B er ganske frekt, sier venstresidepolitikeren.

