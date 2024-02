Vil stikke kjepper i hjula for pensjonsreform: – Vi kan ikke bare sitte på ræva

Det er ikke så langt fra Youngstorget til Østre Aker vei. I hvert fall ikke geografisk. Men her ute mellom middels gamle industribygg, med kort vei til trafikkstasjonen på Risløkka og sagnomsuste og forblåste Hotell 33 sitter EL og IT i Oslo og Akershus, tømrere, heismontører og andre LO-raddiser. Det kjennes litt som ytterkanten av Oslos fagbevegelse.

Blant sakene de brenner for er pensjon. Eller kampen mot pensjonsreformer. Her er det ingen forståelse for at Nasjonen trenger å ha folk lenger i jobb. For medlemmene til EL og IT slutter uansett før pensjonsalder. I hvert fall mange av dem.

– Forbundet vårt er nok akkurat litt mer brukerstyrt enn mange andre. Klubbene har gitt klar beskjed om at dette pensjonsgreiene må vi bare gjøre. Vi kan ikke bare sitte på ræva. Det er ikke toppen av forbunda som setter i gang detta. Det er jo bunnen. Og uten en solid bunn får man bevega toppen ganske lite, sier Trine Hardy.

Hardy er 39 år og har jobba i både Telia og Telenor tidligere, og nå leder hun de drøye 6700 medlemmene i EL og IT i Oslo og Akershus.

– Er du en del av at et pensjonsopprør?

– Både ja og nei. Det er det ikke nødvendigvis et opprør. Det er bare noe som må gjøres, så da gjør vi det.

---

Veien videre for venstresida

Norge har et historisk rødt storting, men hva kjemper det egentlig for?

Venstresiden taper samtidig oppslutning ved valg, og sliter med sin troverdighet som et reelt alternativ til sentrum/høyresiden.

«Vi kommer ikke unna at vi ikke har et tydelig nok politisk prosjekt. Vi har mange gode enkeltsaker som jeg er stolt av. Men det tydelige prosjektet og fortellingen om hvor vi skal – den er vi nødt til å bygge, har AUF-lederen sagt.

Så hva bør være det neste store prosjektet på venstresiden?

Dagsavisen snakker med spennende stemmer for å finne en ny retning for venstresida i norsk politikk.

Les flere saker i serien «Veien videre for venstresida».

---

14. mars blir det politisk streik i Norge. Men det er ikke hele fagbevegelsen som skal ut på markering. Protesten går nemlig mot den Ap-styrte regjeringa, og deres forslag til endringer i pensjonssystemet. Pensjonsalderen skal opp. I hvert fall hvis Tonje Brenna og regjeringa får det som den vil. Men Trine Hardy har ikke tenkt å godta det helt uten videre.

– Det blir stadig vanskeligere for de som har lite. Det er ganske mange av de som EL og IT organiserer som ikke når pensjonsalder. Så de ender med enten å bli uføre eller måtte byte beite. Det er arbeidsfolk. Så vi frarøver de som har jobba fysisk hardest alderdommen deres. Det er ikke greit.

Ikke alle blir eldre

– Har ikke Ap-regjeringa gjort pensjonsreformen bedre?

– Nei. Det er akkurat det samme som sto i pensjonsutredninga i 2022. Der hadde alle eksemplene deres inntekt på 600.000. Men hvor mange arbeidsfolk har det i gjennomsnitt i løpet av yrkeslivet? De som har laget dette lever i en annen virkelighet enn jeg og mine medlemmer gjør.

– Men nordmenn blir eldre.

– Ikke alle. At du lever lenger betyr ikke at jeg lever lenger. Mine medlemmer må knaske smertestillende for å nå pensjonsalder allerede i dag. Og så skal det målet flytte seg enda lenger vekk?

– Hva gjør man, da? Når folk blir eldre er det vel naturlig å øke pensjonsalderen?

– Vi har levd stadig lengre ganske lenge. Samtidig har man satt ned pensjonsalderen. Og så vil jeg si at tvang ikke alltid er det beste. Ofte er gulrot bedre. Hvis vi hadde satt opp skatten med en halv prosent i 2005, så kunne vi driti i hele pensjonsreformen. Jeg ville mye heller betalt en halv prosent mer i skatt enn å måtte jobbe lenger for å kompensere for levealdersjustering. Jeg synes det er vanskelig å forholde seg til en arbeidsminister som sier vi trenger flere fagfolk, samtidig som hun sier vi må heve pensjonsalderen. De når jo ikke pensjonsalderen i dag. Hvorfor skal ungdommen velge disse yrkene hvis de må jobbe til de er 70?

– Hva er pensjonskravet deres?

– At grensene skal bli stående som de står. Hvis vi skal få folk til å være lenger i arbeid, hvordan skal det gjøres? Vi er i en tid med mye nedbemanninger, og den litt uskrevne regelen om å verne om de eldste, den er det mange arbeidsgivere som har begynt å drite i. De står først på kuttlista. Mange trekker fram sekstimersdagen som en mulig tilrettelegging for slitne arbeidstakere. Det er en gammel kamp, men hvordan ellers skal vi få det til?

– Bør sliterne få slippe, mens andre bør jobbe lenger?

– Det kan hende at en sliterordning hadde løst mye, men da hadde vi trengt det allerede i dag. Nå er hver fjerde mann og hver tredje kvinne ufør ved pensjonsalderen.

– Politikere har levd litt vel heldige liv

– Hva mener du er venstresidens viktigste utfordring?

– Jeg tror vi sliter med tillit. Det er så mye saker som ikke handler om politikk, men om enkeltpersoner.

– Hvordan gjør man det da?

– Man må gå foran med et godt eksempel. Men politikere i dag er ofte akademikere. Hva slags relasjon har de til folk flest?

– Var politikerne bedre mennesker før?

– Nei, men det var kanskje litt flere som faktisk hadde arbeidsbakgrunn og var en del av samfunnet før de ble politikere. Jeg tror det sitter mange politikere der som kanskje har levd litt vel heldige liv, og derfor ikke klarer å relaterer seg til de som tjener 360.000 kroner. Det er minstelønna i IKT. Servicebransjen har enda lavere.

– Hva bør være venstresidens neste store prosjekt?

– Vi sitter i en enorm boligkrise. En av de viktigste faktorene for å motvirke fattigdom er at folk kan eie sin egen bolig.

– Hvordan fikser man det?

– Jeg synes leie til eie er utrolig spennende, så innser jeg at det nå satses mindre og mindre på. Men når folk eier sin egen bolig, så hever det levestandarden i hele nærmiljøet. Så en eller annen form for satsing på det. Jeg eier en bolig som jeg bor i. Jeg trenger ikke eie en til. Det har vært foreslått progressiv eiendomsskatt, og jeg synes det er et godt forslag. Hvorfor skal noen sitte på fem eiendommer?

– Hvordan ser du for deg morgendagens samfunn?

– Utopien er at alle skal slippe å bekymre seg for hverdagens små ting. Du skal ha råd til strøm og mat og klær og aktiviteter til ungene. Det er utopien.

Trine Hardy er leder i EL og IT-forbundet Oslo og Akershus. (Aslak Borgersrud)

– Hvem ser du opp til, politisk?

– Jeg er ofte ikke så opptatt av hva de står for politisk, men hvilke verdier de har som personer. Akkurat nå ser jeg veldig mye innhold på Youtube, av ei dame som driver «The Financial Diet», Chelsea Fagan. Det synes jeg er veldig fint. Hun ser seg selv og sitt eget samfunn på en kritisk måte.

---

Trine Hardy

Leder i EL og IT Forbundet avdeling Oslo og Akershus, i permisjon fra jobben i Telenor.

Tidligere hovedtillitsvalgt i Get.

Bor i Oslo, men er opprinnelig fra Porsgrunn.

---

– Hvor får man oppnådd størst endringer? Er det viktig for deg at du jobber i fagforening?

– Ja, men samtidig er det helt tilfeldig. Jeg kom tilbake fra mammaperm og fikk spørsmål om jeg kunne utfylle damekvota i styret. Jeg er vel generelt en engasjert dame, så var det tilfeldigvis her engasjementet fikk blomstre. Jeg kunne like gjerne vært en del av miljøbevegelsen.

– Men er hele fagbevegelsen et fellesskap for deg?

– Ja, jeg oppfatter det som en sammensveisa gjeng og felles bevegelse. Men av og til føles det kanskje som at man må overbevise de litt høyere opp. Vi er kjent for å være i opposisjon, også i eget forbund.

– Så når Peggy reiser rundt og argumenterer for pensjonsreform, er hun en alliert eller en fiende?

– Jeg vil ikke si noen av delene. Da er det min jobb å fortelle henne hvordan virkeligheten er for våre medlemmer. Og gitt den virkeligheten tar hun feil.

– Og så synger dere Internasjonalen sammen på slutten av møtet?

– Ja, det er jo tradisjon. Det er et fellesskap i det, men som i andre fellesskap er det uenigheter. Og vi må jobbe for at vårt syn er det som løftes fram. Har vi rett får vi forhåpentligvis fellesskapet med på det.

– Går dette bra til slutt, tror du?

– Ja, jeg kan ikke si noe annet. Vi har fått til ting med grasrotbevegelser før, og vi kan få det til igjen. Så hadde det vært litt trist om vi endte som Mad Max.

