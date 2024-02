Meta tar grep for å bekjempe misbruk av KI i EU-valget

Den heseblesende utviklingen av KI, som kan skape tekst, bilder og video i løpet av sekunder, har skapt frykt for at dette kan misbrukes i forbindelse med en rekke store valgkamper verden rundt i år.

I starten av juni er det duket for valg i EU-parlamentet.

– Nå når valget nærmer seg, kommer vi til å aktivere et valgsenter for å identifisere potensielle trusler og sette inn tiltak fortløpende, skriver Marco Pancini, sjef for Meta i EU, i en uttalelse.

Meta har fra før samarbeid med 26 uavhengige faktasjekker-organisasjoner i EU, et samarbeid som involverer til sammen 22 ulike språk. Nå skal de samarbeide med ytterligere tre organisasjoner i henholdsvis Bulgaria, Frankrike og Slovakia.

