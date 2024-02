Ungarn har godkjent Sveriges Nato-søknad

Det skjedde i en avstemning mandag ettermiddag. Ungarns fungerende president László Kövér skal undertegne protokollen i løpet av noen dager.

– I dag må vi glede oss over at dette er endelig bekreftet. Sverige er medlem og dermed er et samlet Norden i Nato, sier Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB på vei til møte i Paris.

Sverige og Finland søkte om Nato-medlemskap noenlunde samtidig på våren/sommeren 2022, og skulle i utgangspunktet også bli medlemmer noenlunde samtidig. Når det gjaldt Sverige var det imidlertid sterk skepsis fra både tyrkisk og ungarsk hold, noe det skulle ta nærmere to år å nøste opp i.

