Fico hevder Nato- og EU-land kan sende styrker til Ukraina

– Jeg vil begrense meg selv til å si at disse samtalene tilsier at flere Nato- og EU-medlemsland vurderer å sende sine styrker til Ukraina på bilateral basis, sa Fico på et TV-sendt pressetreff etter et møte i Slovakias sikkerhetsråd.

– Jeg kan ikke si for hvilket formål eller hva de skal gjøre der, sa han videre.

Fico er blant mange europeiske ledere som mandag er på plass i Paris for å diskutere den fortsatte støtten til Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar også på toppmøtet.

