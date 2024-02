Fico spår «smertefull» løsning i Ukraina

2024 er blitt beskrevet som et skjebneår for Ukraina. Blant annet har eksperter og politikere undret seg over konsekvensene for Vestens støtte til ukrainerne dersom Donald Trump blir president i USA-valget i november.

Robert Fico, som satt sinnene til flere i kok da han i januar uttalte at «Ukraina er ikke en suveren stat, men styres av amerikanerne», kommer nå med et nytt Ukraina-budskap i et ferskt intervju med Hlavné Správy. Også det russiske statlige nyhetsbyrået Tass har omtalt saken.

– Hvis noen tror at løsningen på konflikten i Ukraina er at Russland skal vende tilbake til der de var før 2022, og i tillegg forlate Krim-halvøya, så er det absolutt urealistisk. Vi er nødt til å tilpasse oss den nye virkeligheten som har sprunget fram, sier Slovakias statsminister.

Russlands fullskala invasjon av Ukraina, her representert ved ukrainske soldater, har vart i godt over 700 dager. (GENYA SAVILOV/AFP)

Putin-beundrer

Fico gjentar som tidligere at han ønsker at krigen skal ende, hvis ikke vil det bli mange døde på hver side. Statsministeren innrømmer dog at han ikke vet hvordan en fredsavtale mellom Russland og Ukraina vil kunne bli.

– Men den vil komme. Og den vil være smertefull, mener Fico.

Tidligere har han beskrevet krigen som en frossen konflikt.

I høst, da Fico vant valget i Slovakia, sa NTNU-professor Tobias Schumacher følgende om statsministeren og forholdet til Russland til Dagsavisen:

– Robert Fico har vært en åpenbar Vladimir Putin-beundrer over en lang periode. Han prøver å tekkes den konservative, prorussiske delen av det slovakiske samfunnet. Det er hevet over enhver tvil at han spesielt de siste årene har spredt prorussisk feilinformasjon og blitt mer radikal.

En Robin Hood fra Slovakia?

Schumacher har tidligere beskrevet Fico som en «populist og ‘Robin Hood’-type».

– Fico er en selverklært tilhenger av dyre klokker og raske biler, men i årevis har han prøvd å framstille seg selv som en slags Robin Hood som vil hjelpe de fattige. På samme tid har han hatt tette bånd til oligarkiske nettverk. Det er også hevdet at han har bånd til mafiaen, har NTNU-professoren uttalt.

Fico er blitt sammenlignet med Ungarns statsminister Viktor Orban, men Schumacher har påpekt at Fico ikke har samme spillerom på hjemmebane som det Orban har. Den slovakiske statsministeren dannet etter valgseieren en koalisjon med det nasjonalistiske og åpent prorussiske partiet SNS, men også med det mer moderate sentrum-venstrepartiet Hlas-SD.

Fakta om Robert Fico

Robert Fico er en slovakisk politiker. Han har vært statsminister i Slovakia i fire perioder, 2006–2010, 2012–2016, 2016–2018 og fra 2023. Han har vært medlem av Nasjonalrådet, det vil si nasjonalforsamlingen, fra 1992.

Robert Fico er utdannet jurist og var tidligere ansatt ved Vitenskapsakademiet.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 (se: Ukraina-konflikten), har Fico markert seg som motstander av å sende våpen til Ukraina. Han støtter heller ikke de EU-sanksjonene som rammer Slovakia. Slovakia er ett av de europeiske landene som er mest avhengig av russisk gass og olje. Meningsmålinger etter invasjonen viste at slovaker flest mente Ukraina har mer skyld i konflikten enn Russland.

Kilde: Store norske leksikon

Robert Fico. (Petr David Josek/AP)

