Over 10.000 ble evakuert etter funn av bombe fra andre verdenskrig

Grunnen var at en ueksplodert tysk bombe fra andre verdenskrig ble funnet i en hage i byen tidligere i uka.

I en militær kolonne ble bomben fraktet gjennom et tett befolket område fredag ettermiddag. For at alt skulle gå trygt for seg, ble over 10.000 mennesker evakuert.

Evakueringen var en av de største i Storbritannia i fredstid noensinne, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Bomben ble deretter fraktet ut til sjøs, hvor den ble detonert.

– Jeg tror vi trygt kan si at de siste dagene vil gå inn i Plymouths historie, sier Tudor Evans, leder for kommunestyret i den sørengelske byen.

Les også: Medvedev varsler hevn mot Vesten

Les også: Sanna Sarromaa slutter som lærer: – Jeg har vært mye redd på jobb