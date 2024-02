Har laget romsatellitt av tre

Japanske forskere ved Universitetet i Kyoto har sammen med det japanske skogbruksselskapet Sumitomo Forestry skapt et av verdens mest bemerkelsesverdige romfartøyer: En bitte liten satellitt laget av trematerialer. Ifølge The Guardian er satellitten, som heter LignoSat, bygget med tremateriale fra magnoliatrær. Denne tretypen viste seg nemlig å være mest robust for å tåle påkjenningene ved romoppskyting og lange flyginger i bane rundt jorden.

– Vi ble forbløffet over treets evne til å motstå disse forholdene, sier Koji Murata, leder for prosjektet.

Tømmer fra magnoliatre ble brukt i eksperimenter utført på Den internasjonale romstasjonen (ISS), hvor den viste seg å være spesielt stabil og motstandsdyktig mot sprekkdannelser, skriver The Guardian.

Den lille satellitten, som er på størrelse med en kaffekopp, vil inneholde en rekke eksperimenter som vil avgjøre hvor godt romfartøyet fungerer i bane rundt jorden. Etter planen skal satellitten skytes opp med en amerikansk rakett i sommer.

Mer miljøvennlig

Hensikten med LignoSat-satellitten er å teste ut om biologisk nedbrytbare materialer som tre kan fungere som et miljøvennlig alternativ til metallene som alle satellitter i dag bygges av.

– Alle satellitter som går inn i jordatmosfæren igjen, brenner og skaper små aluminiumoksidpartikler som vil sveve i den øvre atmosfæren i mange år. Det vil til slutt påvirke miljøet på jorden, advarte nylig Takao Doi, en japansk astronaut og romfartsingeniør ved Kyoto-universitetet, ifølge The Guardian.

LignoSat kan åpne døren for bruk av tre som byggemateriale for flere satellitter, skriver den britiske avisa, som anslår at mer enn 2.000 romfartøyer vil bli skutt opp hvert år fremover. Aluminiumet som de vil etterlate i den øvre atmosfæren når de brenner opp ved tilbakevending til jorda, kan på sikt skape store miljøproblemer.

Nyere forskning utført av forskere ved University of British Columbia i Canada viser nemlig at aluminium fra satellitter på vei inn i atmosfæren kan føre til en alvorlig nedbrytning av ozonlaget, som beskytter jorden mot solens ultrafiolette stråling, og at det også kan påvirke mengden sollys som beveger seg gjennom atmosfæren og når bakken.

Satellitter som LignoSat, som er laget av tre, vil derimot bare produsere en liten spray av biologisk nedbrytbar aske når den går inn i atmosfæren igjen, skriver The Guardian.

Kan bli sendt med SpaceX

Forskningsleder Murata sier til den britiske avisa at det ennå ikke er tatt en endelig beslutning om hvilken bærerakett som skal brukes under den planlagte oppskytingen i sommer, og at valget nå er begrenset til en ferd til ISS med et forsyningsskip fra Orbital Sciences eller en tilsvarende Dragon-ferd fra SpaceX litt senere på året.

Det forventes at sonden skal operere i rommet i minst seks måneder før den får lov til å gå inn i den øvre atmosfæren.

