Sveriges statsminister tok imot den hjemvendte romhelten Marcus Wandt

Først fløy to Gripen-fly over Bromma flyplass. Deretter kom flyet med Marcus Wandt. Han bærer med seg sterke minner om hvordan det var å se jordkloden fra verdensrommet.

– Det var overveldende på en annen måte enn jeg hadde forestilt meg. Det var vakkert, heftig og uvirkelig, sa han etter å ha landet hjemme i Sverige.

– Det skaper en følelse av å ville ta vare på, å lære mer og at vi må gjøre dette sammen, sa Wandt.

For litt over en uke siden kom Wandt tilbake til jorda etter sin 17 dager lange ferd til romstasjonen ISS. Kona Karina Wandt og barna møtte ham da. Nå var hun på plass på en åsrygg sammen med rundt 100 andre for å hilse den hjemvendte astronauten – den tredje svenske noensinne, men den aller første med norsk bakgrunn. Moren hans bor på Gjøvik.

Utdanningsminister Mats Persson sa Wandts reise har vært viktig for Sverige. Blant annet har svenske forskningseksperiment blitt utført på romferden.

– Dette setter Sverige på kartet som et teknikk- og ingeniørland, sa statsråden, som også påpeker at 43-åringen er et stort forbilde for mange unge.

Etter romferden har Wandt vært gjennom en rekke medisinske undersøkelser i Köln i Tyskland. Nå mener han det er på tide å slappe av litt i sofaen.

– Jeg skal prøve å suge inn at jeg faktisk er hjemme, for nå er det en stund siden, sier han.

