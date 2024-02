Det er andre gang at en domstol avviser Trumps påstand om at han som tidligere president er immun. Dermed kan han bli tiltalt for å ha forsøkt å omstøte valget, blant annet ved å oppfordre sine tilhengere til å storme kongressen i januar 2021.

Men kjennelsen åpner også for flere anker fra Trumps side, noe som kan gjøre at saken til slutt ender i USAs høyesterett.

Saken som spesialetterforsker Jack Smith har åpnet for, skulle starte i mars, men er utsatt på ubestemt tid