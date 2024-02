Ekspert om Peskovs advarsel: – Det handler om å skape frykt

– Det er ingen hemmelighet at Tyskland er på vei mot en konfrontasjon med Russland, sier Dmitrij Peskov til det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Bild har saken «Kreml retter blikket mot Tyskland», i forbindelse med utspillet fra Peskov – Vladimir Putins og Kremls talsmann i Russland. Den tyske storavisen skriver at Kreml anklager tyskerne for fiendtlighet.

Saken kommer i kjølvannet av uttalelser fra den tyske generalløytnanten André Bodemann, som ifølge Bild og nyhetsbyrået DPA uttaler at tyske myndigheter vil presentere en fersk forsvarsplan – den første siden den kalde krigens slutt – innen april måned. Peskov uttaler at Kreml vil granske denne planen.

Det er nå over 700 dager siden Russland og Vladimir Putin (bildet) gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina. Krigen har gitt et nytt fokus på forsvar hos mange land i Vesten. (SPUTNIK/Reuters)

– Anti-vestlig eder og galle fra Kreml

Til Berliner Morgenpost sier Bodemann at Tyskland «ikke lenger er en frontlinjestat, fordi trusselen har flyttet seg østover», men at Tysklands «kritiske infrastruktur selvfølgelig kan trues av sabotasjehandlinger».

– Peskovs uttalelser føyer seg inn i rekken av antivestlig eder og galle som kommer ut fra Kreml i disse dager, innleder den norske Nupi-forskeren Karsten Friis til Dagsavisen.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Christopher Olssøn)

Friis mener Kreml dels søker å nøre oppunder de kreftene som fortsatt maner til tysk forsiktighet med hensyn til Ukraina, der frykt for eskalering fortsatt er en bekymring.

– Vi ser dette for eksempel i at den tyske statsministeren Olaf Scholz ikke ønsker å sende Taurus-raketter til Ukraina, sier Nupi-forskeren.

– Det handler altså om å skape frykt i Tyskland, legger han til.

Den tyske statsministeren Olaf Scholz. (LIESA JOHANNSSEN/Reuters)

I oktober besluttet Scholz seg for ikke å sende Taurus inntil videre. Det skyldtes frykt for at krysserrakettene, som har en rekkevidde på 500 kilometer, også kan ramme mål på russisk territorium. Men det er et stadig økende press på Scholz for å gi det til Ukraina, ifølge NTB.

[ Fnyser av russisk Nato-advarsel: – Dette er vrøvl ]

Økonomiske utfordringer i Tyskland

På den andre siden er en del av uttalelsene som kommer fra Kreml vel så mye myntet på befolkningen i Russland, tror Karsten Friis.

– Selv om det forestående presidentvalget i Russland vil være udemokratisk og rigget, ønsker president Vladimir Putin også maksimal oppslutning i Russland. Da er det nyttig å peke på en farlig verden utenfor, som Putin beskytter russerne mot, poengterer Nupi-forskeren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Dmitrij Peskov hevder på sin side at tyske utspill om Russland er taktiske. Han mener problemer i tysk økonomi gjør at myndighetene vil få befolkningen til å tenke på en ytre fiende.

Tyskland var i 2023 svært nær en økonomisk resesjon, definert som fallende bruttonasjonalprodukt (BNP) i to kvartaler på rad, skriver NTB.

– Problemene i tysk økonomi er åpenbare. Og hva er da den beste distraksjonen? Jo, den gode, gamle skrekkhistorien om den russiske bjørnen, sier Peskov til Tass.

Les også: Ekspert ser endring hos Putin: – Snakker nå om en eksistensiell krig

Les også: Sanna Marin tordner: – Putin må ikke få redde ansikt

---

Fakta om Dmitrij Peskov

Dmitrij Peskov er en russisk politiker, diplomat og oversetter. Han har vært president Vladimir Putins talsmann siden 2000 og nestleder for presidentadministrasjonen siden 2012.

Kort tid etter at Putin ble utnevnt av daværende president Boris Jeltsin 31. desember 1999 som midlertidig etterfølger fram til nye valg kunne avholdes, ble Peskov utpekt til leder for avdelingen for kontakt med massemedia i presidentens pressetjeneste, i praksis Putins pressetalsmann. Han har siden fulgt Putin og var hans pressetalsmann, også da Putin i perioden 2008–2012 var statsminister.

Sommeren 2012 ble Peskov leder for presidentadministrasjonens nyopprettede kommunikasjonsavdeling som koordinerer informasjonsarbeidet til presidenten, ministeriene og direktorater både innenlands og utenlands.

(Kilde: Store norske leksikon)

---

[ Medvedev med våpen-advarsel til Japan ]

[ Putin-talsmann: – Én ting gjør det umulig å beseire Russland ]

[ Konservativ dommer ut mot Donald Trump ]