E24: Skipet som er angrepet i Rødehavet mandag, er norskeid

Det amerikanske marinefartøyet USS Carney responderer på nødsignalet ved å seile mot skipet, opplyser amerikanske tjenestepersoner.

E24 får bekreftet fra Inventor Chemical Tankers at skipet er norskeid.

– Skipet er truffet av et objekt. Vi har koblet inn alle som skal kobles inn. Så langt har vi ingen skaderapporter eller bilder. Det er ingen som er skadd om bord. Om bord var det 22 i mannskap og 3 bevæpnede vakter. Skipet ble truffet av et objekt akter på babord side. Utover det vet vi lite, sier Øystein Elgan, daglig leder for Swan Atlantic, til E24.

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-opprørerne i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip. USA har bedt flere land, blant dem Norge, delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.

Omfanget av mandagens angrep er ikke kjent.