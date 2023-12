Donald Trump hevder innvandrere «forgifter vårt lands blod»

– De forgifter vårt lands blod. Det er akkurat det de gjør, sa den tidligere presidenten fra talerstolen på et valgmøte i delstaten New Hampshire lørdag.

Trump har, siden han tapte presidentvalget i 2020 for Joe Biden, kjempet hardt for å komme tilbake til det hvite hus. Samtidig har han til sammen 91 tiltalepunkter mot seg i fire ulike saker, blant annet for ulovlige forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020.

Trump har alltid så lenge han har vært politiker leflet med høyreekstrem retorikk, særlig i innvandringsspørsmålet. Men i det siste har han strammet til utspillene sine enda noen flere hakk.

– Det er så ille

I november sammenlignet han innvandrere med skadedyr, noe som fikk president Joe Biden til å sammenligne Trumps retorikk med retorikken i Nazi-Tyskland.

I New Hampshire lørdag gjentok Trump budskapet.

– De forgifter sinnssykehus og fengsler over hele verden. Ikke bare i Sør-Amerika, men i hele verden. De kommer til vårt land. Fra Afrika. Fra Asia. Fra hele verden, raste Trump.

Han brukte en del av de samme rasistiske uttrykkene da han ble intervjuet av den høyrevridde nettavisa The National Pulse i oktober.

– Ingen har opplevd det vi opplever nå. Det er veldig trist for landet vårt. Det forgifter vårt lands blod. Det er så ille. Folk kommer hit med sykdommer. Folk kommer med alle mulige sykdommer det er mulig å ha, sa Trump da.

[ USA-ekspert: – Biden blir aldri dømt. Ikke under noen omstendigheter ]

Internering og forbud

Det er ikke formelt avgjort hvem som blir republikanernes presidentkandidat til valget neste høst. Men Trump leder suverent på målingene, og er så trygg på sin egen seier at han ikke engang stiller til debatter med sine konkurrenter.

Da Trump var president fra 2016–2020 førte han en svært aggressiv innvandringspolitikk, som blant annet førte til at barn av asylsøkere ble tatt fra familiene sine og satt i bur.

CNN har tidligere skrevet om at Trump har planer om å stramme ytterligere til i innvandringspolitikken dersom han vinner neste år. Blant forslagene Trump planlegger å gjennomføre er massedeportasjoner og bygge egne interneringsleirer for papirløse innvandrere.

Han har også sagt at han vil gjeninnføre muslim-forbudet i USA, som nekter muslimer å reise til landet. Han vil også bruke smittevernlover vedtatt under covid-pandemien til å nekte utlendinger fra deler av verden innreise til USA.

[ Pause i rettsprosess mot Trump ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen