Pause i rettsprosess mot Trump

Avgjørelsen fra dommer Tanya Chutkan onsdag øker sannsynligheten for at rettssaken der Trump må svare for beskyldninger om forsøk på å omstøte valget i 2020, utsettes. Den er per nå planlagt å starte 4. mars neste år.

Den føderale ankedomstolen ga etter avgjørelsen påtalemyndigheten mulighet til å komme med sine saksdokumenter mellom 23. desember og 2. januar. Det er ikke satt noen dato for bevisførsel i saken.

Dommer Chutkan avviste i starten av måneden Trumps påstand om immunitet, en kjennelse som er anket til landets høyesterett.

En avgjørelse i Trumps favør vil kunne føre til en langdryg behandling i rettssystemet – som til og med kan vare til etter presidentvalget neste år. Det vil helt klart gagne Trump, som ligger soleklart best an til å bli republikanernes presidentkandidat.

En talsperson for Trumps valgkampteam betegner dommerens avgjørelse som «en stor seier for president Trump og vår rettsstat».

