Irland tok farvel med Shane MacGowan

Hundrevis av mennesker hadde tidligere tatt farvel med MacGowan i Dublin, der kisten hans ble kjørt i hestevogn gjennom byen mens folk sang The Pogues’ sanger.

Sørgende fans, mange med bilder av MacGowan, sang «Dirty Old Town» og «Fairytale of New York» mens kisten passerte gjennom byen, skriver The Irish Times.

Shane MacGowans kiste ble kjørt gjennom gatene i Dublin fredag. En stor folkemengde hadde møtt opp for å ta farvel. (Liam McBurney/AP)

– Shane MacGowan, mann, han betød alt for meg, sa musiker Roland Conroy til Reuters.

– Irsk punker, han legemliggjorde alt sammen: James Joyce, Oscar Wilde, William Butler-Yeats. En poet, man blir på gråtens rand. Det er en trist dag, la han til.

Dans og sang

Prosesjonen endte opp i småbyen Nenagh, rundt 16 mil sørvest for hovedstaden, der det ble holdt en åpen begravelsesmesse for familier, naboer, politikere og venner.

Folkemengden sang «Dirty Old Town» og «Fairytale Of New York» mens Shane MacGowans kiste ble kjørt gjennom Dublin fredag. (Liam McBurney/AP)

Gulvet ved alteret ble på et øyeblikk gjort om til et dansegulv av flere av MacGowans nærmeste mens de irske sangerne Glen Hansard og Lisa O'Neill framførte «Fairytale of New York».

– Jeg tror Shane ville satt pris på det. Det er litt av en avskjed til broren min, sa søsteren Siobhan etterpå.

Irsk ikon

MacGowan var en kjær skikkelse i Irland. Han var født i Kent sør i England av irske foreldre, men Dublin tok ham til seg som en av sine egne. MacGowan huskes som en ledende figur i britisk punk på 80- og 90-tallet, hvor The Pogues brukte elementer fra irsk folkemusikk for å lage musikk med sterkt politisk tilsnitt.

Prest Pat Gilbert omtalte ham som en «poet, lyriker og banebryter» hvis «råe, levende, energiske, jordnære og sjelfulle uttrykk ga oss håp, barmhjertighet og lengsel».

Blant de hundrevis som møtte opp i stappfulle St. Mary of the Rosary Church, var Irlands statsminister Michael D. Higgins, artist Nick Cave og skuespiller Johnny Depp.

Artist Nick Cave var blant de celebre gjestene i begravelsen. (Niall Carson/AP)

Tidligere Sinn Fein-leder Gerry Adams og den irske skuespilleren Aidan Gillen leste begge opp tekster, mens det også ble spilt av en opplesning fra U2-frontfigur Bono.

Hardt liv

MacGowan levde et hardt liv med festing og et alkoholmisbruk som til slutt førte til at han ble sparket ut av The Pogues.

Han døde 30. november av hjernebetennelse, 65 år gammel.

– Han utforsket grensene av hva man kan gjøre mens man fortsatt er i en fysisk kropp. Og kroppen hans varte veldig lenge, tatt i betraktning det han gjorde mot den, sa MacGowans enke Victoria Mary Clarke.

