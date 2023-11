«Fairytale Of New York» lever - men Shane MacGowan er død

Sangeren fra gruppa The Pogues døde i morgentimene torsdag, etter lengre tids sykdom. «Fairytale Of New York» har vært en vemodig sang før. Den kommer til å bli enda sørgeligere i år, nå som både Shane MacGowan og Kirsty MacColl er borte. Men også et godt minne om en helt spesiell sanger, med et enda mer spesielt rykte - på godt og vondt.

Shane MacGowan var født i England, tilbragte småbarnsårene i Irland, men familien kom tilbake til England i god tid til at unge Shane kunne blande seg inn i revolusjonen i popmusikken midt på 70-tallet. Han slo gjennom da noen bet av ham øreflippen under en tidlig konsert med The Clash! I 1976 startet han gruppa The Nipple Erectors, som skiftet navn til det mindre provoserende The Nips da de ga ut singelen «Gabrielle». «Utrolig nydelig poprock», skrev jeg i Nye Takter i 1978. Suksessen var likevel større da han startet gruppa Pogue Mahone i 1982. Gruppenavnet er gælisk for «kyss meg i rævva», så også dette måtte forkortes for alminnelig bruk – til The Pogues.

Spør du meg var The Pogues det beste bandet fra hele 80-tallet, der de førte ånden fra punkrocken videre, forkledd som irsk folkemusikk. Med en blanding av egne sanger og gamle tradisjonelle favoritter. Som The Beatles, Small Faces, The Clash og The Specials før dem viste de fram sine gamle forbilder, samtidig som de presenterte nye egne sanger som var minst like bra som inspirasjonskildene. Sanger som handlet mer om sorg og savn enn fyll og fest, hele tiden framført med en overbevisning som var uovertruffen.

Shane MacGowan synger for Kirsty MacColl i videoen til "Fairytale Of New York". (Skjermdump)

Jo da, de var selvfølgelig fulle på scenen og slo seg selv i hodet med serveringsfat, som under deres første konsert i Oslo, på klubben Gamla i 1985. Men de kunne så mye mer også. The Pogues var først og fremst et fremragende folkelig band som framførte de innholdsrike sangene til Shane MacGowan. «A Pair Of Brown Eyes», «Rainy Night In Soho», «The Broad Majestic Shannon» – lista er lang. Stadig oftere ble han omtalt som en mann som hadde sløst bort talentet sitt på fyll og fanteri, men det er vanskelig å forstå hvordan sangene hans kunne vært laget av en veltilpasset mann med fred i sjelen. De er så fulle av infam historie, vakker poesi og, ja, konstruktivt fyll, at det høyt respekterte forlaget Faber & Faber ga ut tekstene i boka «Poguetry». For et samlealbum med The Pogues har Tom Waits skrevet diktet «The Pogues», der han sammenligner gruppa med Charles Dickens, James Joyce og Dylan Thomas.

Shane MacGowan fikk tidlig så store alkoholproblemer at konsertene med The Pogues tidlig på 90-tallet ble mer tragiske enn gledelige. I sin storhetstid sommeren 1988 solgte de ut osloklubben Sardine’s fire ganger. På Circus i Chateau Neuf i 1990 satt han på en krakk gjennom de delene av konserten han orket å være med på, og klarte knapt nok å synge. Han fikk sparken, men fortsatte med sitt nye band The Popes. The Pogues fortsatte uten ham, i en periode med Joe Strummer fra The Clash som vikar, siden med fløytisten Spider Stacy som sanger.

Miraklenes tid var ikke forbi. I det nye århundret holdt The Pogues fortsatt på. Igjen med Shane MacGowan i spissen, uten at det virket som han hadde skjerpet seg det grann. Det var nesten som vi måtte begynne å tro på påstandene om Guinnessens helsebringende effekt.

Innflytelsen til The Pogues var fortsatt stor, og kjærligheten til dette bandet enda større. Ikke minst i USA, der bandet ble folkehelter for mange av irsk avstamning. Flere av de beste sangene til The Pogues tar nettopp for seg de gamle irenes nye verden. «Fairytale of New York» er mest kjent, men den like fine Pogues-sangen foregår også i denne byen: Philip Chevrons «Thousands Are Sailing». Hver gang en hvit politimann døde i TV-serien «The Wire» var «The Body Of An American» allsang ved vaken. The Pogues var et band for alle anledninger.

Shane MacGowan i midten av The Pogues i 1987, da de lagde albumet "If I Should Fall Fall From Grace With God". (Island Records/Dagsavisen)





The Pogues spilte og spilte. Jeg er forbauset over hvor mange med ualminnelig god innsikt i popmusikken som hver gang jeg fortalte om enda en god The Pogues-opplevelse spurte om Shane McGowan fortsatt var med. Men MacGowans andre liv med The Pogues varte lenger enn det første. Han var i høyeste grad til stede de siste 14 årene til gruppa.

Noen av oss snakker fortsatt om mirakelet på Union Scene i Drammen i 2009. Som en venn kommenterte etterpå: – Dette var ikke et godt argument for avholdssaken. Ordentlig bevart for ettertiden er en opptreden fra 2012, «30th Anniversary Concert at the Olympia», som jeg finner fram en gang i året, og nyter med passende forfriskninger mens jeg tenker, var det noen gang et bedre band? Var de noen gang bedre på scenen enn i Paris i 2012?

Shane MacGowan satt i rullestol sist han viste seg offentlig – under en storstilt feiring av hans 60-årsdag i Dublin i 2018, den han sang «Summer in Siam» i duett med Nick Cave. Han kom aldri helt til hektene igjen. Bob Dylan sendte hilsen fra scenen under en konsert i Dublin i sommer. Blant den som var på sykebesøk hos Shane MacGowan i løpet av hans siste år var Bruce Springsteen.

Vi lar siste ord i denne saken gå til Springsteen, på irsk TV for å snakke om sine egne nye sanger i 2020. – Jeg tror at om 100 år kommer de fleste av oss til å være glemt, men Shanes MacGowans sanger kommer til å bli husket og sunget. Han er «the man», sa «the boss». Selv om det om 100 år kanskje er glemt at «the man» i en av disse sangene ble kalt både scumbag, maggot og cheap lousy ... hva det nå var igjen?