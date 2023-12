Venezuelas president vil erklære ny provins på nabolandets territorium

Nicolás Maduro har også gitt det statlige oljeselskapet ordre om umiddelbart å utstede olje-, gass- og gruvelisenser i den oljerike regionen landet gjør krav på.

I et regjeringsmøte tirsdag foreslo Maduro å sende et lovforslag til nasjonalforsamlingen om å opprette regionen «Guyana Esequiba». Landområdet har vært en del av Guyana siden en internasjonal kommisjon fastsatte grensen mellom de to nabolandene i 1899.

I en folkeavstemning i Venezuela i helgen var det overveldende flertall for å gjøre krav på regionen, som utgjør rundt to tredeler av Guyana.

Få dager før avstemningen ga Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) Venezuela ordre om å unngå handlinger som endrer statusen for regionen. Guyanas regjering så på folkeavstemningen som et forsøk på annektering.

