Venezuelanerne har stemt for å gjøre krav på deler av naboland

Selv om det ikke har vært mange velgere å se i stemmelokalene, hevder valgkommisjonen at over 10,5 millioner har stemt. Venezuela har drøyt 50 millioner innbyggere.

Det er uklart hva som er neste skritt i prosessen for Venezuela, som mener regionen Essequibo tilhører dem. Det til tross for at en internasjonal grensekommisjonen i 1899 ga området til Guyana, som den gangen var en britisk koloni.

Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) ga forrige uke Venezuela ordre om å unngå handlinger som endrer statusen for Essequibo. FN-domstolen nevnte ikke folkeavstemningen konkret, men sa at Venezuela «må avstå fra enhver handling som vil endre statusen som for tiden gjelder for det omstridte området».

Venezuela gjør krav på den olje- og mineralrike regionen og vil gjøre den til en delstat i Venezuela. Guyanas regjering ser på folkeavstemningen som et forsøk på annektering av to tredeler av landet.

Essequibo har vært en del av det lille landet siden 1899. Venezuela sier på sin side at det omstridte området lå innenfor deres grenser da landet fortsatt var en spansk koloni.

Venezuela mener en avtale fra 1966 om å finne en løsning overstyrer grensedragningen fra 1899, mens Guyana mener den snart 125 år gamle grensefastsettingen er bindende.

