Sørkoreanerne vil ha egne atomvåpen – stoler ikke på amerikansk beskyttelse

Sørkoreanerne frykter at en amerikansk president vil nøle med å bruke atomvåpen mot et eventuelt nordkoreansk angrep fordi presidenten vet at Pyongyang kan ta millioner av amerikanske liv i et gjengjeldelsesangrep.

I sju tiår har alliansen med USA sikret demokratiske institusjoner og en befolkning som har stolt på at USA vil beskytte dem hvis Nord-Korea skulle prøve å oppfylle drømmen om et forent Korea.

Stor oppslutning om atomvåpen

Men ting er i endring. Hyppige meningsmålinger gir mellom 70 og 80 prosents oppslutning om egne sørkoreanske atomvåpen. Dette gjenspeiler hvordan tilliten til amerikansk beskyttelse er i ferd med å smuldre opp.

– Jeg tror USA en dag kan forlate oss og gå sin egen vei som oppfyller deres nasjonale interesser. Hvis Nord-Korea bomber oss, bør vi kunne gjengjelde likeverdig. Derfor er det bedre for oss å ha egne atomvåpen, sier Kim Bang-rak til nyhetsbyrået AP. Han er sikkerhetsvakt i hovedstaden Seoul.

Som for å underbygge dette budskapet, overvar den nordkoreanske lederen Kim Jong-un to rakettester som simulerte atomangrep på Sør-Korea bare timer før en felles amerikansk-sørkoreansk øvelse skulle starte.

Betyr mye i Asia

Den sterkt økende sørkoreanske oppslutningen om å skaffe seg egne atomvåpen skjer ikke i et vakuum. Det globale atomvåpenkappløpet viser ingen tegn til å stanse opp. Fra 2021 til 2022 økte de ni atommaktene sine investeringer i atomvåpen med 27 milliarder kroner målt i dagens dollarkurs, ifølge en rapport fra Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen.

Hvordan Sør-Korea håndterer atomvåpenspørsmålet kan få stor innvirkning på framtiden til flere asiatiske land. Et brudd i den amerikansk-sørkoreanske alliansen kan utfordre den delikate atombalansen som så langt har bidratt til fred i Asia.

Den amerikanske forpliktelsen i forhold til Sør-Korea har vært å svare kraftfullt på ethvert angrep fra Nord-Korea. Den amerikanske avtalen om å forsvare Seoul og Tokyo er fulgt opp med å utplassere 28.500 soldater i Sør-Korea og 56.000 i Japan.

– Den bunnsolide forpliktelsen er ikke bare ord. Den er en realitet. Vi har titusenvis av styrker her. Et angrep vil bety slutten for Nord-Korea, uttalte den daværende øverstkommanderende for det amerikanske militæret, Mark Milley, under et besøk i Tokyo.

Milley ble spurt om han støttet sørkoreanernes ønske om å utvikle egne atomvåpen.

– USA foretrekker ikke-spredning av atomvåpen. Vi mener de er svært farlige, og vi har utvidet vår atomparaply til å omfatte både Japan og Sør-Korea, sa Milley.

Tar ikke lang tid å utvikle

Tanken om egne sørkoreanske atomvåpen har eksistert i flere tiår. Men den har sjelden blitt ytret offentlig. Den sørkoreanske konservative presidenten Yoon Suk-yeol brøt med denne tradisjonen i januar.

– Sør-Korea kan skaffe våre egne atomvåpen hvis situasjonen forverrer seg. Det vil ikke ta lang tid, sa Yoon Suk-yeol, som også holdt muligheten åpen for at Sør-Korea vil be USA om igjen å utplassere amerikanske atomvåpen i Sør-Korea.

Tre måneder senere ble presidentene Joe Biden og Yoon Suk-yeol enige om at Sør-Korea fortsatt skal være ett av landene som forplikter seg til ikke-spredning av atomvåpen. USA lovet å styrke konsultasjonene med Sør-Korea om atomvåpenplanlegging.

Ikke lenge etter presidentmøtet besøkte atomubåten USS Kentucky Sør-Korea. Det er første gang siden 80-tallet at en ubåt med atomvåpen besøker landet.

Trump skremte sørkoreanerne

Deler av bekymringen i Seoul kan spores tilbake til presidentskapet til Donald Trump – og muligheten for at han kan bli gjenvalgt som amerikansk president i 2024. Trump knyttet nære bånd til Nord-Korea og krevde mange milliarder dollar ekstra for å holde de amerikanske styrkene på sørkoreansk jord. Trump stilte også spørsmål ved nødvendigheten av å holde dyre militærøvelser i Sør-Korea.

Den økte sørkoreanske støtten til egne atomvåpen kan også knyttes til det offensive atomvåpenprogrammet Nord-Korea har gjennomført.

Nord-Korea er ett av verdens fattigste land, men kan ha et arsenal av 60 atomvåpen. Landet har også annonsert at de vil utplassere «taktiske raketter» langs grensen i sør.

Vil ha taktiske atomvåpen

Eksperter er enige om at Nord-Korea raskt vil bli overmannet i en konvensjonell krig med Sør-Korea og USA. Ekspertene tror at Nord-Korea kan komme til å bruke taktiske atomvåpen for å beskytte lederskapet.

Den russiske invasjonen i Ukraina kan også ha vist sørkoreanerne at selv vennligstilte nasjoner kan nøle med å hjelpe et land som er i krig med en atommakt.

– Vi har ingen andre alternativer enn å invitere amerikanske taktiske atomvåpen til den koreanske halvøya. Det vil tillate Sør-Korea å bruke disse våpnene, uten at vi skader alliansen med Washington, sier den tidligere presidentrådgiveren Cheon Seong-whun.

