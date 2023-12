Kyivs ordfører kritiserer Zelenskyj: – Hvorfor var vi ikke bedre forberedt?

Intervjuet i den sveitsiske avisa 20 Minuten får søndag mye oppmerksomhet både i Ukraina og Russland, skriver nyhetsbyrået DPA.

– Folk spør hvorfor vi ikke var bedre forberedt på denne krigen, hvorfor Zelenskyj til siste slutt nektet for at dette ville skje, sier Klitsjko.

Han støtter Ukrainas militære øverstkommanderende, Valeryj Zaluzhnyj, som for en måned siden fikk kritikk for å hevde at krigen hadde kjørt seg fast.

– Han fortalte sannheten. Noen ganger vil ikke folk høre sannheten. Men til syvende og sist er Zaluzhnyj ansvarlig.

– Naturligvis kan vi lyve euforisk til vårt folk og våre partnere, men du kan ikke gjøre det i all evighet, sier Klitsjko i intervjuet.

