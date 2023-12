Zelenskyj: – Dette skremmer Russland mer enn noe annet

I et eksklusivt intervju med nyhetsbyrået AP, snakker Volodymyr Zelenskyj blant annet om den mye omtalte motoffensiven mot russiske styrker. Dansk TV 2 har også omtalt saken.

– Vi ønsket raskere resultater, så ut fra det perspektivet har vi ikke oppnådd det vi ønsket. Det er et faktum, sier president Zelenskyj til nyhetsbyrået.

Han understreker at Ukraina er fast besluttet på å kjempe til det siste for å beseire fienden. Men Zelenskyj mener man allerede nå kan se konsekvensene av at det internasjonale samfunnet har flyttet fokus på grunn av krigen i Gaza.

– Kun en blind mann kan ikke se det. Vi er nødt til å kjempe for fortsatt oppmerksomhet rundt krigen i Ukraina. Vi må ikke tillate at folk glemmer krigen her, formaner Zelenskyj.

– Et militært selvforsynt Ukraina er det Russland frykter mest av alt, tilføyer Zelenskyj til AP.

Nylig framhevet både Nupi-forsker Helge Blakkisrud og forfatter John Færseth Zelenskyjs enorme betydning overfor Dagsavisen.

– Zelenskyj har spilt en helt uvurderlig rolle i å mobilisere ukrainsk motstand mot invasjonen, sa Blakkisrud.

– Jeg tror ikke rollen til Zelenskyj kan undervurderes, særlig ikke den første tiden etter invasjonen. Han var ikke spesielt populær i Ukraina i februar 2022, før krigen startet. Mange hadde for eksempel håpet at han skulle ha klart å ordne opp i mye mer enn han klarte. Men slik jeg ser det sto han fram som en helt annen person i det øyeblikket Russland invaderte, sa Færseth til Dagsavisen.

