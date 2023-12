Boris Johnson: – Å stille spørsmål om en babys hudfarge er ikke rasistisk

I et intervju med Daily Mail sier han at det er normalt for familier å lure på hvordan deres nye ufødte baby kommer til å se ut og kaller det en del av menneskets natur.

Bakgrunnen for debatten er at prins Harry og hertuginne Meghan i 2021 hevdet at noen i kongefamilien var bekymret for hvilken hudfarge deres sønn ville få.

Saken omtales i en ny bok om kongefamilien, skrevet av journalist og forfatter Omid Scobie, som ble lagt ut for salg denne uken. I den nederlandske versjonen av boken står det hvem som angivelig stilte spørsmål knyttet til hudfargen til Harrys sønn.

Ifølge Scobie var det ikke meningen at navnene skulle inkluderes, og den nederlandske versjonen av boken ble trukket tilbake.

– Boken jeg skrev, boken jeg redigerte, boken jeg signerte på, hadde ikke navn. Så jeg er like frustrert som alle andre, sier Scobie.

Til BBC sier han at en full undersøkelse kommer til å gjennomføres for å finne ut hvordan navnene dukket opp i den nederlandske utgaven av boken.

