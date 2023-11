Stoltenberg uroet over ønske om å splitte Bosnia

I tillegg advarer han mot «skadelig utenlandsk innblanding» i Bosnia – blant annet fra Russland.

– Dette undergraver stabiliteten og hindrer reform, sa Stoltenberg under et besøk i den bosniske hovedstaden Sarajevo mandag.

Den bosnisk-serbiske republikken – Republika Srpska – er én av to landsdeler som utgjør Bosnia. Republika Srpskas president, Milorad Dodik, har flere ganger sagt at landsdelen bør løsrives og slås sammen med Serbia.

Vil trekke fokuset vekk fra Ukraina-krigen

Dodik får politisk støtte fra Russland. Ifølge nyhetsbyrået AP er det utbredt frykt for at Russland forsøker å destabilisere Bosnia og Balkan for å ta oppmerksomhet bort fra krigen i Ukraina.

Inndelingen av Bosnia i to landsdeler var et resultat av krigen i landet på 1990-tallet, som kostet hundre tusen mennesker livet.

Ledelsen i Republika Srpska har lenge hindret Bosnia i å søke om medlemskap i Nato. Stoltenberg sier dette bør ta slutt og understreker at alle land bør få velge sin egen sikkerhetspolitikk uten utenlandsk innblanding.

Ønsker flere Nato-soldater i Kosovo

Stoltenberg besøkte mandag også Kosovo, som i flere måneder har vært rammet av intern uro og et stadig mer anspent forhold til Serbia i nord.

Ifølge Nato-sjefen undersøkes det nå om flere soldater fra forsvarsallianse skal stasjoneres i landet permanent.

– Vi vurderer nå om vi bør ha en mer permanent økning for å sikre at dette ikke kommer ut av kontroll og skaper en ny voldelig konflikt i Kosovo eller regionen som helhet, sa Stoltenberg til journalister under besøket.

Nato har i dag rundt 4500 soldater i Kosovo.

