Mafiabosser fikk 30 års fengsel i Italia

Giancarlo Pittelli, som satt i nasjonalforsamlingen for det tidligere regjeringspartiet Forza Italia, har fått elleve års fengsel, mens fire av lederne for organisasjonen får 30 års fengsel hver. I tillegg har tidligere politifolk blitt dømt for å være medlemmer i kriminelle organisasjoner.

Til sammen 207 tiltalte ble kjent skyldig og dømt til fengselsstraffer på til sammen over 2100 år, mens 131 ble frikjent.

Det var mer enn 300 mistenkte medlemmer av Ndrangheta-mafiaen i Calabria som sto tiltalt i det store sakskomplekset. Tiltalepunktene inkluderte drap, medlemskap i mafiaen, narkotikahandel, hvitvasking av penger og korrupsjon i statsapparatet. Til sammen hadde aktor lagt ned påstand om over 5000 års fengsel for dem.

Den største sjefen i Ndrangheta, Luigi Mancuso, er tiltalt i en egen rettssak. Saken er blitt sammenlignet med en annen rettssak på Sicilia på 1980-tallet, der over 400 personer var tiltalt.

Ndrangheta-mafiaen antas å kontrollere store deler av kokainhandelen i Europa, og består av drøyt 150 løst organiserte familier. Mer enn 50 vitner i saken har forlatt organisasjonen og brutt taushetskodeksen omertà, hvorav mange nå har politibeskyttelse og skjult identitet.

