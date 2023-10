Ny bok om Trump i Det hvite hus: Kaos og brente papirer

Det er den tidligere medarbeideren i Det hvite hus, Cassidy Hutchinson, som står bak boken «Enough» (Nok nå). Den er blitt en snakkis i USA.

– Cass, om jeg klarer denne jobben og kan holde ham (Trump) ute fra fengsel, så har jeg gjort min del.

Ordene stammer fra Trumps siste stabssjef, Mark Meadows, og de falt noen måneder før presidentvalget i november 2020.

Hutchinson ble kjent for allmennheten da hun i fjor sommer vitnet under en kongressgransking av stormingen av Capitol Hill 6. januar 2021.

Hun fortalte blant annet at Trump kjente til at enkelte tilhengere var bevæpnet og at han ville at metalldetektorene som ble brukt i området rundt kongressen, skulle fjernes.

Tumulter

I «Enough» forteller Hutchinson om sin oppvekst og veien fra praktikant hos den erkekonservative senatoren Ted Cruz til Det hvite hus. Hun framholdt at hun var lojal til det siste, men at tiden nær Trump var full av tumulter.

– Donald Trump er den fremste trusselen mot demokratiet i vår levetid, kanskje i Amerikas historie. Vi må spørre oss: Hvordan skulle en ny periode med Trump se ut? Hvem skal jobbe for ham? spør Hutchinson i et intervju med CNN. Hun mener at Trump burde nektes å stille til valg.

I boken beskriver hun hvordan Meadows fra midten av desember 2020 ville at det daglig skulle fyres opp i peisen på sitt kontor og at hun gjentatte ganger så at han matet dokumenter inn i flammene. Senere beklaget Meadows' kone seg over et det luktet røyk av alle mannens dresser og at hun ikke rakk å få dem levert til renseriet.

Ved en anledning skriver Hutchinson at hun fikk kritikk av Meadows for å ha låst inn et hemmeligstemplet dokument om den såkalte Russlandsgranskingen istedenfor å bare legge den i skrivebordsskuffen, lett tilgjengelig.

Ingen tvil

Ifølge Hutchinson var det ingen tvil om at Trump forsto at Joe Biden hadde vunnet valget.

– Jeg vil ikke at folk skal vite at vi tapte. Det er pinlig. Løs det! hørte hun presidenten beordre sin stabssjef.

De siste ukene ble kaotiske. Hutchinson skriver at det gikk rykter om unntakstilstand, men at Trump hadde stor tiltro til at det 6. januar skulle bli mulig å få stanset kongressens godkjenning av valgresultatet.

Innen stormingen av kongressen var et faktum, hadde Trumps advokat Rudi Giuliani rukket å stikke hånden opp under kjolen hennes, heter det i boken. Det skal ha skjedd mens Trump holdt sin appell i forkant av demonstrasjonen.

Meadows har avvist påstandene i boken og kalt dem misvisende. Giuliani kaller anklagene om seksuell trakassering for absurde.

