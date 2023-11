WHO: Et barn blir drept hvert tiende minutt i Gaza

Halvparten av sykehusene på Gazastripen er satt ut av drift som følge av israelske angrep eller mangel på strøm, vann, medisiner og utstyr, og det samme gjelder to av tre helsesentre, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Sykehuskorridorene er overfylt med sårede, syke og døende. Likhusene er overfylte. Det opereres uten bedøvelse. Titusenvis av internt fordrevne har søkt tilflukt på sykehusene, fortalte Tedros da han orienterte FNs sikkerhetsråd fredag.

De israelske angrepene mot Gazastripen har til nå krevd minst 11.078 liv, og 4506 av dem er ifølge helsemyndighetene i Gaza barn. Ytterligere 2700 er savnet og kan være fanget under ruiner, blant dem 1500 barn.

