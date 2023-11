Røde Halvmåne: Strøm- og vannforsyningen kuttet ved sykehus i Gaza by

Kirurger og leger må bruke fakler for å kunne utføre livreddende helsehjelp på grunn av strømkuttet, melder en talsperson for Røde Halvmåne, ifølge BBC.

– De jobber under omstendigheter som ingen helsearbeider i hele verden kan jobbe under, sier talsperson Nebal Farsakh til den britiske kringkasteren.

Hun advarer om at alle tjenestene ved sykehuset vil stenges ned i løpet av få timer da der er i ferd med å gå tomme for forsyninger.

Tidligere fredag meldte Røde Halvmåne om at israelske skarpskyttere åpnet ild mot Al-Quds-sykehuset i Gaza by, mens Shifa-sykehuset ble utsatt for et luftangrep.

