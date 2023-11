Hollywood-streik over – enighet mellom skuespillere og studioene

Etter 118 dager – nesten fire måneder – avsluttes streiken ett minutt over midnatt torsdag, opplyser fagforeningen Sag-Aftra til bransjenettstedet.

Den nye avtalen med Hollywood-studioene ble enstemmig godkjent av Sag-Aftras komité onsdag. I løpet av de nærmeste dagene skal den legges ut for uravstemning blant medlemmene. Dersom avtalen blir godkjent, vil den tre i kraft om kort tid. Sier medlemmene nei, må partene igjen tilbake til forhandlingsbordet.

Fagforeningen ville først ikke si noe om innholdet i avtalen, men sa senere på dagen at den er verdt over en milliard dollar. Den inkluderer økning av minstelønnen og bonus for «deltakelse i strømming».

– Vi har kommet fram til en kontrakt som vil gjøre det mulig for alle slags medlemmer i Sag-Aftra å bygge bærekraftige karrierer, sier fagforeningen.

Avtalen beskytter også mot uautorisert bruk av bilder laget med kunstig intelligens (KI). Dette har vært et sentralt punkt for skuespillerne, som har fryktet at de kan bli erstattet av digitale dobbeltgjengere. Også produsentforeningen AMPTP påpeker at den nye avtalen sikrer beskyttelse av samtykke og kompensasjon ved bruk av KI.

Onsdagens løsning kommer etter nesten to uker med fornyede forhandlinger for å få slutt på streiken som sammen med manusforfatterne streik har lammet film- og TV-bransjen i sommer og høst. Manusforfatternes streik ble avsluttet i slutten av september.

