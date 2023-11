«Pandemisjef» Tegnell fikk dødstrusler: – Måtte ha beskyttelse

«Tanker etter en pandemi» er tittelen på Tegnells bok, der han skildrer sitt arbeid med pandemien og veivalgene som Sverige gjorde, ifølge NTB.

Koronapandemien ble håndtert ulikt i Norge, Sverige og Norden for øvrig. Sveriges tilsynelatende avslappende linje ble ikke godt mottatt av alle.

Det ble til slutt så ille at det kom dødstrusler mot Tegnell og familien. En periode måtte han ha beskyttelse, sier Tegnell i et intervju med svenske Yle.

– Vi gikk til politiet og spurte hvordan vi skulle håndtere truslene. Det som gjorde at jeg kunne fortsette, var vissheten om at den store majoriteten var med på det vi gjorde og støttet jobben vi gjorde, sier Tegnell.

Sverige og covid

Koronaviruset spredde seg raskt og uten at man ante hva konsekvensene ville bli. Mens andre land igangsatte omfattende nedstengninger og påbud om beskyttelse, skilte Sverige seg ut ved å velge mindre restriktive tiltak.

Han avviser ifølge NTB av Sverige var en form for «liberalt paradis».

– Vi var bare et samfunn som prøvde å finne gode måter å håndtere det på den mest effektive måten for oss, sier han.

Testing av prøver for korona-antistoffer. Illustrasjonsfoto. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Sverige påla aldri innbyggerne å holde seg hjemme. Skoler ble heller ikke stengt, og det var aldri krav om å gå med munnbind. Strategien var basert på anbefalinger og at den enkelte tok ansvar for seg selv.

I boka skriver han at mange oppfattet svenskenes tilnærming som passiv, noe han kaller en «misforståelse», men han innrømmer også at kommunikasjonen fra helsemyndighetene kunne vært bedre. Ifølge Tegnell jevnet effekten av strategien, smitte og dødsfall seg ut over tid.

25.000 døde i Sverige siden pandemien startet

Det er ulik praksis for å registrere koronadødsfall i Europa, men ifølge nettsiden «Our World in Data» har Sverige registrert at 24.998 personer har dødd med covid siden starten av pandemien og fram til november i år.

Samme oversikt viser at nabolandene Norge, Danmark og Finland har registrert henholdsvis 5732, 8824 og 10.208. Sverige har dermed hatt flere dødsfall knyttet til korona enn nabolandene til sammen, skriver NTB.

I Sverige har rundt 237 innbyggere per 100.000 dødd med covid, mens tilsvarende tall for Finland, Danmark og Norge er 186, 150 og 105.

Sett i forhold til folkemengde ligger Sverige likevel bedre an enn snittet i Europa, med færre døde per 100.000 innbyggere.

