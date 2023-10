Skarp kritikk til av bruken av en gul stjerne i FN i Israel

Dani Dayan mener at bruken vanærer både holocaust-ofre og Israel, ifølge den israelske avisa Haaretz.

– Det gule merket symboliserer det jødiske folkets hjelpeløshet og det at jødene var prisgitt andres nåde. I dag har vi en uavhengig stat og en sterk hær. Vi er herrer over vår egen skjebne. I dag skal vi bære et blått og hvitt flagg, ikke en gul stjerne, sier Dayan, som leder holocaustsenteret Yad Vashem, i et innlegg på X/Twitter.

Da FN-ambassadøren Gilad Erdan talte i FNs sikkerhetsråd mandag, brukte han den gule davidsstjernen til å minnes ofrene for Hamas-angrepet 7. oktober, samtidig som han forsvarte Israels krigføring på Gazastripen.

Under annen verdenskrig tvang nazistene jøder til å bære dette symbolet, en gul davidsstjerne med påskriften «jøde» inne i stjernen. 6 millioner jøder ble ofre for nazistenes folkemord.

