Gaetz har levert mistillitsforslag mot Kevin McCarthy

Donald Trump-allierte Gaetz har vært i klinsj med McCarthy i lang tid, noe som toppet seg i helgen da McCarthy gikk til demokratene for å få et midlertidig budsjett på plass.

Sent mandag leverte han et forslag som innebærer at kammeret denne uka skal stemme over McCarthys posisjon.

«Bring it on» (kom med det), kommenterte en selvsikker McCarthy på X kort tid etter forslaget var levert.

Et slikt grep har bare blitt brukt to ganger det siste århundret mot republikanske speakere – og har ikke lyktes før. McCarthy kan imidlertid bli nødt til å søke støtte fra Demokratene for å overleve.

