Trump møtte i retten i bedragerisak

I en melding på sin egen plattform Truth Social skrev ekspresidenten i forkant at han møter i retten for å slåss for sitt «navn og rykte».

I innlegget går han også hardt ut mot dommer Arthur Engoron og New Yorks justisminister Letitia James. Sistnevnte står bak søksmålet.

Trump er allerede funnet skyldig av dommeren i en kjennelse i forkant av hovedforhandlingen. Rettssaken vil stort sett dreie seg om hvor mye han og hans medsaksøkte, deriblant hans tre voksne barn, må betale i erstatning.

Ifølge dommeren overdrev Trump verdien av sine eiendelene med opp til 3,6 milliarder dollar for å sikre seg lån. Trump Organization er også fratatt forretningslisensen i New York.