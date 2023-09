Prorussisk populist ligger an til å vinne valget i Slovakia

– Vi er et fredelig land. Vi vil ikke sende en eneste kule til Ukraina.

Det var Ficos klare beskjed på et valgkampmøte i forrige uke, ifølge Reuters.

Fico har tatt ledelsen i oppkjøringen til valget 30. september. Han er leder for det sosialdemokratiske partiet Smer, men har de siste årene blitt en hardbarket populist.

Vinner han valget, kan det innebære en helomvending når det gjelder Slovakias støtte til Ukraina. Det kan bli en stor utfordring for EU – og for Nato.

Stadig mer prorussisk

Slovakia er sterkt splittet i en prorussisk og en provestlig leir. Fram til nå har landet støttet opp om EUs fordømmelse av den russiske invasjonen og forsynt Ukraina med både våpen og politisk støtte.

Men det kan altså ta slutt med Fico.

Etter at han måtte gå av i 2018, har han utviklet seg i stadig mer prorussisk retning. Et av hans valgløfter nå er å kjempe mot sanksjonene mot Russland i EU.

I tillegg har han uttalt at krigen i Ukraina «startet i 2014 med at ukrainske nazister drepte russiske innbyggere i Donbas og Luhansk».

Slik frir han til befolkningen, som er kraftig påvirket av russisk propaganda, fortalte slovakiske journalister på et møte i Brussel nylig.

Ifølge en måling mener 35 prosent av slovakene at krigen i Ukraina skyldes vestlige provokasjoner, mens 17 prosent tror at det var Ukraina som startet krigen.

I tillegg er Fico en god venn av Ungarns president Viktor Orban, som er blitt stadig mer fiendtlig innstilt overfor EU.

Øker ledelsen

Slovakia er i dag dypt splittet i en provestlig og en prorussisk leir. På de siste meningsmålingene ligger Smer et hestehode foran Slovakias nest største part, liberalkonservative og provestlige Progressive Slovakia (PS). På en måling 15. september får Smer 21 prosent mot PS' 16 prosent, ifølge Politico.

Men Smer ligger langt unna å få nok stemmer til å kunne regjere alene. Mange analytikere mener at Smer vil vende seg til et annet sosialdemokratisk parti, Stemmen (Hlas), som foreløpig ligger an til å få rundt 14 prosent av stemmene.

Men heller ikke det vil være nok for å få flertall i nasjonalforsamlingen. Fico må derfor søke støtte enten hos ultranasjonalistpartiet Slovakias nasjonale parti (SNS), som er for Russland og mot EU og USA, eller det neofascistiske partiet Republika, som blant annet ikke tror at holocaust fant sted.

Begge de to partiene ligger an til å få en oppslutning på 6–7 prosent.

Ikke garantert seier

Men Fico er ikke garantert en seier. Også PS har mulighet for å danne en flertallskoalisjon med andre partier.

Sentrum-høyrekoalisjonen OLaNO, som overraskende ble størst i 2020 med 25 prosent av stemmene, får rundt 6 prosent på de siste målingene.

Til sjuende og sist er det opp til slovakiske velgere å avgjøre. Det de er mest opptatt av, er dyrtid og migranter, forteller de slovakiske journalistene.

Den siste tida har nemlig illegale migranter og asylsøkere strømmet inn over grensa til Slovakia.

I tillegg har LHBTQ og bjørner seilt opp som temaer i valgkampen. Den siste tiden har flere bjørneangrep skapt store overskrifter.

Det har Fico dratt nytte av i sin valgkamp, der han har tatt til orde for å endre loven slik at flere bjørner kan skytes.

Slovakia har siden mai i år vært styrt av en overgangsregjering med landets tidligere visesentralbanksjef Ľudovít Ódor i statsministerstolen.

