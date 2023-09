Store demonstrasjoner mot amnesti for katalanske separatister i Spania

Folk fra hele landet som støtter opposisjonspartiet, det konservative Partido Popular (PP), strømmet til Madrid for å vifte med spanske flagg og demonstrere mot Sánchez’ planer.

Sánchez, som ble nummer to i valget i juli, kan forbli statsminister dersom han får støtten til en tidligere katalansk opposisjonsleder, Carles Puigdemont.

Puigdemont er leder for partiet Junts som med sine sju representanter i nasjonalforsamlingen, er avgjørende for Sanchez. Han har krevd at all rettsforfølgelse av personer som var involvert i arbeidet for løsrivelse i 2017, må innstilles før det kan bli aktuelt å snakke med representanter for regjeringen.

PP-leder Alberto Núñez Feijóo som fikk flest stemmer i juli-valget, var også til stede under demonstrasjonen søndag. Han har sagt at han aldri vil gi etter for å gi amnesti til de som var involvert i løsrivelsesforsøket i 2017.

