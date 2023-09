Da Joe Biden signerte den nyeste militære hjelpepakken til Ukraina natt til fredag, advarte han samtidig mot at den kommende vinteren vil bli tøff for ukrainerne.

– Russland forsøker nok en gang å bruke vinteren som et våpen mot Ukraina, sa den amerikanske presidenten.

I fjor vinter forsøkte russerne å systematisk bombe sivil infrastruktur for at den ukrainske befolkningen ikke skulle ha strøm, vann og varme gjennom den iskalde ukrainske vinteren.

Det samme er det sannsynlig at de vil forsøke i år igjen, advarer sjefsforsker og Russland-ekspert ved Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI) Tor Bukkvoll.

– Ukraina klarte seg rimelig bra gjennom vinteren, tross voldsomme angrep mot energiinfrastruktur. De hadde også en forholdsvis mild vinter. Jeg tror Russland vil prøve seg på det samme igjen, fordi de tenker at det kan gå bra nå selv om det ikke gikk i fjor. Det hevdes også fra enkelte kilder at Russland sliter med å finne gode bombemål i Ukraina. Da tar de det de finner.

Det samme sier Karsten Friis, seniorforsker ved NUPI.

– I fjor gikk russerne bevisst på strøm og infrastruktur, og det vil de sikkert gjøre i år igjen. Det vil bli tøft for befolkningen. Jeg tviler på at det vil få dem til å snu, men folk tappes for krefter når de mister strøm og vann, og bombes hele dagen. Så det er med på å ødelegge samfunnet, sier han.

Strøm, varme, vann

Og bombingen av ukrainsk energiinfrastruktur har allerede begynt.

– Vi har allerede sett de første angrepene på regionale kraftverk de siste to ukene, sier Ukrainas utenriksminister Denys Sjmyhal til nyhetsbyrået AP.

Men gitt hvordan det gikk i fjor, er Ukraina forberedt på angrep mot energiinfrastruktur, for eksempel med luftvern? Bukkvoll er ikke så sikker.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Jeg tror ikke de har nok luftvern til det. Akkurat nå er det ikke fryktelig store salver Russland sender sammenlignet med før, og likevel går en del gjennom. Det kan skyldes at de sender raketter og droner mot så mange steder i Ukraina at det ikke er mulig å ha nok luftvern alle steder. Jeg tror ukrainerne har regnet med at dette ville skje, men har du ikke nok luftvern så har du ikke nok luftvern, sier han.

– Jeg tror resultatet mest sannsynlig vil bli veldig likt som i fjor vinter. Det vil ikke ha noen negativ påvirkning på ukrainernes motstandsvilje, men det avhenger litt av hvor kald vinteren blir, legger han til.

Motoffensiv i dårlig vær

At høsten, og etter hvert vinteren, står i anmarsj vil også få konsekvenser på bakken. Ukraina har siden motoffensiven startet i vår, sakte tatt tilbake okkupert land fra Russland. Det kan bli vanskeligere etter hvert som været blir våtere og kaldere.

– Når det blir mindre vegetasjon, kulde og gjørme, så blir det vanskeligere å operere militært. Det så vi i fjor også. Men ukrainerne vil prøve å opprettholde momentum så mye som de kan. Russland har mer interesse av at det står stille, sier Friis, og legger til:

– I fjor hadde man inntrykk av at ukrainerne var bedre utstyrt for vinterkrigføring enn russerne, selv om forholdene i utgangspunktet er like for begge. Det er vanskelig å si om ukrainerne vil få noen fordel av årstiden.

Bukkvoll tror ikke motoffensiven vil stoppe opp, men den vil i det minste bremses kraftig ned.

– Det spørs hvor dårlig været blir. Men får du en vanlig høstbløyte går det ikke an å bevege seg med tyngre kjøretøy utenfor asfalterte veier. Det legger sterke begrensninger. Alle regner med at intensiteten i motoffensiven nødvendigvis må senkes når regnet kommer. Et spørsmål vi foreløpig ikke vet svaret på, er om Ukraina har nok styrker igjen til å fortsette når det fryser på, eller om de må vente til våren igjen. Det kan hende Ukraina må bruke vinteren på å bygge seg opp. De har hatt betydelige tap i motoffensiven, sier han.

– Mer fart

Enkelte har ment at det går for sakte fremover, og at ukrainerne ikke har fått nok gjennombrudd i krigen. Det er ikke Friis enig i.

– Det skjer mer enn det man kanskje ser. Ukrainerne vinner frem daglig på i hvert fall to fronter, en i øst og en i sør. Det går kanskje ikke så fort som de hadde ønsket, men det går fremover, sier han, og legger til:

– Det blir interessant å se hvor mye de klarer å frigjøre, særlig i sør. Strategisk sett er det bra om de kommer så langt sør at de kan forpurre landforbindelsen til Krym. Det vil være en stor seier hvis de klarer det før vinteren.

Karsten Friis leder forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar i Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Også Bukkvoll ser positive tegn for ukrainerne om dagen.

– Det er mange nå som tenker at det nesten skal et under til for at Ukraina skal nå ned til Azovhavet. Samtidig melder den amerikanske tenketanken Institue for the Study of War at Ukraina for første gang har brutt gjennom Russlands tredje og siste forsvarslinje med pansrede kjøretøy. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om det, det kan være snakk om et lite hull russerne snart klarer å dekke, men det er likevel første gangen vi har sett det. Det kan tyde på at det er mer fart i motoffensiven nå enn på en stund.

Amerikanske våpen

Friis forteller at amerikanerne har lovet en ny leveranse av luftvern. Da kan det hende at ukrainerne vil være bedre forberedt, og vil klare å beskytte sivil infrastruktur mot missiler og droner fra russerne.

– Hva med våpenleveransene, du har sagt at alliansen av land som støtter Ukraina, begynner å gå tom for våpen å gi bort?

– Vi begynner å gå tom for våpensystemer å gi, altså ting som står på lager. Men vi kan fortsette å gi ammunisjon til de systemene vi har levert, så lenge de ikke blir ødelagt. Da handler det om å øke produksjonen av artillerigranater, både i Europa og USA.

– Hvor lenge kan våpensystemene de har fått, holde?

– En artillerikanon kan for eksempel ta noen tusen skudd, og så blir røret bøyd av varmen. Selv når de ikke blir truffet av fienden, er slitasjen på våpensystemer høy slik at man må bytte deler. Og når reservedelene er brukt opp, så er de brukt opp.

Friis påpeker at når det gjelder våpenstøtte, så handler det først og fremst om USA.

– De ligger milevis foran det Europa klarer å stable på beina, sier han.

