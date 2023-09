Erdogan vil trappe opp innsatsen for å få slutt på Ukraina-krigen

– Vi har anstrengt oss for å holde både russiske og ukrainske venner rundt samtalebordet med en påstand om at ingen er vinnere i krig og at ingen taper på fred, sa Erdogan til FNs hovedforsamling tirsdag.

Fra før har Tyrkia tilbudt seg å mekle i en eventuell fredsforhandling mellom Russland og Ukraina.

– Vi kommer til å trappe opp vår innsats for å få slutt på krigen gjennom diplomati og dialog, med utgangspunkt i Ukrainas uavhengighet og territorielle integritet, sa Erdogan fra talerstolen i New York.

