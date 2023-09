Wagner-vennlig general dukket opp igjen i Afrika

Surovikin fikk sparken som sjef for Russlands luftforsvar i sommer. Nå har russiske medier funnet bilde av ham på Facebook-siden til moskeen Abdelhamid Ben Badis i kystbyen Oran.

Avisa Kommersant siterer en kilde nær Surovikin på at han er i jobb igjen og på tur med en offisiell delegasjon fra Forsvarsdepartementet. Algerie er en viktig kunde for russisk våpeneksport.

Generalen er avbildet sammen med russiske offiserer i uniform, samt imamen Abu Abdallah Zebar. Selv er Surovikin iført sivile klær på bildet. Moskva har ikke kommentert saken.

Analytikere ved Institute for the Study of War sier det har vært en vanlig prosedyre for det russiske militære under Ukraina-krigen å flytte ledere som har havnet i unåde, til perifere stillinger i stedet for å sparke dem.

Surovikin er også kjent under kallenavnet General Armageddon og var en kort periode sjef for Russlands styrker i Ukraina. Det er blitt spekulert i at han visste om Wagner-opprøret på forhånd og støttet det.

