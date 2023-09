McCarthy sier riksrettsprosessen mot Biden har startet

– Jeg vil be Representantenes hus om å åpne riksrettsetterforskning av president Biden på grunn av familiens forretningsvirksomhet, sier McCarthy.

Republikaneren skal ha flere møter med medlemmer av forsamlingen bak lukkede dører denne uka, skriver det amerikanske nyhetsbyrået AP.

McCarthy har fram til nå ikke villet støtte en riksrettssak mot Biden foran valget i 2024, der ekspresident Donald Trump så langt har en klar ledelse blant kandidatene på republikansk side.

Biden stiller til gjenvalg, og valget blir etter alt å dømme en reprise av forrige presidentvalg.

– Bør ikke gi etter for ytre høyre

Mange i McCarthys parti ble rasende da Representantenes hus, da kontrollert av demokratene, i 2019 og 2021 stilte Trump for riksrett. Begge gangene ble han frikjent i Senatet.

Det hvite hus har kalt ideen om en riksrettsprosess politisk motivert og fordømmer tirsdagens beslutning.

– Republikanerne i Huset har etterforsket presidenten i ni måneder, og de har ikke funnet noen bevis på forseelser, sa Bidens rådgiver og talsmann Ian Sams tirsdag.

Biden har tidligere gått hardt ut mot opposisjonens planer.

– McCarthy burde ikke gi etter for de ekstreme ytre-høyre-representantene som truer med å stenge ned myndighetene hvis det ikke innledes en grunnløs, bevisfri riksrettssak mot president Biden. Konsekvensene for det amerikanske folket er for alvorlige, uttalte Sams tidligere tirsdag.

– Korrupsjonskultur

Republikanerne har anklaget Biden for å tjene penger på sønnen Hunter Bidens utenlandske forretningsvirksomhet mens han var visepresident fra 2009 til 2017. Så langt har ikke Republikanerne lagt fram bevis som underbygger dette.

En tidligere samarbeidspartner av Hunter Biden sa nylig i en høring i Representantenes hus at 53-åringen «solgte tilgang til makt» mens faren var visepresident under Barack Obama.

McCarthy sier etterforskningen av Biden-familiens forretningsvirksomhet så langt har funnet en «korrupsjonskultur».

– Dette er påstander om maktmisbruk, trenering og korrupsjon, og de krever videre etterforskning av Representantenes hus, sier han.

