Ikke nådig mot «mislykket» Putin: – Han tok feil

I et eksklusivt intervju med NBC News langer Blinken igjen ut mot Russlands krig mot ukrainerne. Business Insider har også omtalt saken.

– Russerne må komme til et punkt der de erkjenner at de har mislyktes. De har allerede mislyktes, sier Blinken.

– Russland skulle utslette Ukraina fra kartet. De skulle fjerne landets identitet og annektere det. Det har de ikke klart, fortsetter han. Blinken roser også ukrainernes motoffensiv under president Volodymyr Zelenskyj, og mener det er merkbar framgang for øyeblikket.

Putin ikke til bordet

Blinken tror imidlertid ikke på at Vladimir Putin kommer til å gå til forhandlingsbordet med det første. Russlands president viser nemlig ingen tegn til å ville bruke diplomati, mener utenriksministeren.

– Men Putin tok feil hvis han på en eller annen måte trodde at han kunne holde ut lenger enn Ukraina – og alle landene som støtter dem, sier Blinken.

Russland-president Vladimir Putin får det glatte lag av Antony Blinken. (RAMIL SITDIKOV/AFP)

På besøk hos Volodymyr Zelenskyj og Ukraina

Antony Blinken ankom onsdag Ukraina for å få en oppdatering på landets motoffensiv mot Russland, samt for å signalisere at USA vil fortsette å støtte Ukraina. Utenriksministerens besøk var uanmeldt, ifølge Business Insider.

– Vi vil sørge for at Ukraina har det de trenger. Ikke bare for å lykkes i motoffensiven, men også på lang sikt, sa Blinken da han ankom, ifølge NTB.

Den amerikanske utenriksministeren kom til Kyiv med en ny hjelpepakke til Ukraina, verdt mer enn 1 milliard dollar.

