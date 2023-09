Putin tordner: – Det er sabotasje

– Det blir gjort forsøk på å angripe TurkStream og Blue Stream-rørledningene som frakter gass fra Russland til Tyrkia, sa Putin under en felles pressekonferanse med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Sotsji ved Svartehavet mandag.

Angrepene er hittil avverget av russiske marinefartøy som beskytter rørledningene, understreket han.

Putin peker på droneangrepene

– Men de blir til stadighet angrepet, blant annet med droner sendt fra Ukrainas havner ved Svartehavet, sa president Vladimir Putin.

De ukrainske droneangrepene var en av grunnene til at Kreml trakk seg fra avtalen som åpnet for eksport av ukrainsk korn via Svartehavet, ifølge Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Som et ledd i kornavtalen lovet Ukraina ifølge ham å ikke benytte havnene langs Svartehavet til å angripe russisk infrastruktur.

– Alt dette har de brutt, sier Sjojgu.

Putin selv har uttalt til blant andre Interfax at kornavtalen kan gjenopptas, men at «Russlands krav da må innfris».

Hevder sju angrep fra Ukraina er avverget

Ifølge ham er sju slike droneangrep mot de russiske rørledningene avverget bare den siste uka.

Påstandene om ukrainske angrep mot gassrørledninger i Svartehavet lar seg ikke bekrefte fra uavhengig hold.

