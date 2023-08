IAEA: Kjølevann fra Fukushima er ikke farlig

Rafael Grossi, sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), uttalte seg om saken under et besøk i Stockholm tirsdag.

Spillvannet inneholder det radioaktive stoffet tritium, en hydrogenisotop. Men konsentrasjonen er lav, og dette utgjør derfor ingen fare, ifølge japanske myndigheter.

Grossi sier IAEA har fått bekreftet at det ikke er farlige tritium-nivåer i vannet som er sluppet ut i havet så langt. De vil fortsette å overvåke situasjonen «til siste dråpe er sluppet ut».

Kina har reagert sterkt på at Japan lar spillvannet renne ut i Stillehavet, og lokale japanske fiskere har også vært bekymret.

Ulykken ved Fukushima-kraftverket ble utløst av den massive tsunamien som rammet Japan etter et kraftig jordskjelv i 2011.

