Palestinere rasende på egne sikkerhetsstyrker

Jenin ble i begynnelsen av juli utsatt for kraftige israelske angrep. Et titalls palestinere, blant dem flere mindreårige, ble drept, og flere hundre boliger ble ødelagt. En israelsk soldat ble også drept, men ifølge det israelske forsvaret trolig skutt av sine egne.

Palestinere har i lang tid vært svært misfornøyd med president Mahmoud Abbas og de palestinske selvstyremyndighetene, som kritiseres for korrupsjon og vanstyre. Mange palestinere mener dessuten at myndighetene gjennom sikkerhetssamarbeidet med Israel løper okkupantmaktens ærend.

Over lengre tid har palestinske selvstyremyndighetene langt på vei mistet kontrollen over flere byer på Vestbredden, der militante palestinske motstandsgrupper har vokst fram.

Angrep politistasjon

Situasjonen er ikke blitt bedre etter det israelske angrepet mot Jenin i sommer. Mange palestinere viser nå et åpent sinne mot sine egne sikkerhetsstyrker. Nylig angrep palestinere en politistasjon med brannbomber og rørbomber.

– Disse forferdelige hendelsene minner om tilstanden før Hamas kuppet til seg makten i Gaza, uttalte politisjefen i Jenin, Azzam Jebara, under en seremoni for tjenestemennene som forsvarte politistasjonen mot de rasende demonstrantene.

Etter at den militante Hamas-gruppen tok makten i Gaza fra de palestinske selvstyremyndighetenes styrker i 2007, har de palestinske myndighetene samarbeidet med Israel for å bekjempe islamistiske militante grupper. Dette samarbeidet har samtidig holdt det sekulære Fatah-partiet ved makten på Vestbredden. Hamas ses både som en trussel mot Israel og mot Fatah.

I et forsøk på å gjenvinne tilliten har palestinsk politi satt inn ressurser for å gjenopprette orden i Jenin, som i lengre tid har vært et arnested for kriminelle gjenger – i tillegg til å huse militante, islamistiske grupper. Stjålne biler er fjernet fra gatene, det er gjort store beslag av narkotika og flere hundre kriminelle er blitt arrestert. Selgere uten tillatelse er blitt bortvist fra Jenins utendørsmarked.

Kompleks situasjon

Men lov-og-orden-kampanjen strekker seg ikke til områdets største kilde til ustabilitet – flyktningleiren i Jenin. Politiet sier at de ikke vil avvæpne menn ettersøkt av Israel, eller foreta arrestasjoner i leiren. Siden i fjor vår har militante grupper i flyktningleiren utført en rekke angrep på Vestbredden og i Israel.

For å stanse angrepene har israelske soldater gjentatte ganger gått inn i leiren for å uskadeliggjøre eller ta til fange mistenkte militante.

De palestinske styrkens innsats i Jenin har også blottlagt deres begrensninger. De har vært ute av stand til å beskytte vanlige palestinere mot radikale jødiske bosetterangrep og de nesten daglige israelske militærangrepene.

-Vi kan tro vi har etablert kontroll, men når som helst kan den israelske hæren rykke inn, og alt kan eksplodere, sier nestlederen for det palestinske etterretningsbyrået i Jenin, Ibrahim Abahre.





Høye tapstall

Rundt 180 palestinere har blitt drept i israelske angrep mot Vestbredden bare i år, nær halvparten av dem tilknyttet militante grupper, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået The Associated Press. Det er det høyeste dødstallet på nesten 20 år på Vestbredden. 27 israelere er samtidig blitt drept i palestinske angrep.

Israel forsvarer sine angrep med at palestinske sikkerhetsstyrker gjør for lite for å stanse de militante palestinerne.

– Det er en grense for hvor mange israelere som kan bli drept som følge av interne palestinske konflikter, understreker en israelsk offiser, som uttaler seg på betingelse av anonymitet.

– På et tidspunkt må vi bare gå inn, legger han til.

Kaos undergraver respekt

Palestinere på sin side anklager Israel for å undergrave deres sikkerhetsarbeid.

– Israelerne ønsker å gjøre oss forlegne, mener fungerende guvernør i Jenin, Kamal Abu al-Rub.

Han mener at de israelske angrepene har skapt spenninger internt blant palestinere. Angrepene har vekket et sinne mot de palestinske myndighetene og inspirert til mer militant virksomhet.

– Vi prøver å kontrollere kaoset som bryter ut når Israel invaderer. Kaos er det som undergraver respekten for autoriteten, understreker generalmajor Akram Rajoub, mangeårig sikkerhetssjef i Jenin.

Nye generasjoner som vokser opp i Jenin, blir stadig mer frustrert over de palestinske myndighetenes samarbeid med den israelske okkupasjonsmakten. En palestinsk selvstyrt stat virker langt, langt unna.

Motstand som levevei

– Abbas kan føre sin politikk. Min spesialitet er motstand, fastslår 32 år gamle Abu Suleiman, som tidligere tjenestegjorde som major i sikkerhetsstyrkene.

– Alt det palestinske myndighetene gjør, er i Israels interesse, legger han til. Han sitter i stua si der vinduene er teipet igjen og veggene merket av kulehull.

Under begravelsene i juli ropte rasende folkemengder skjellsord mot palestinske tjenestemenn fra Fatah-partiet og jaget dem ut av leiren. De ble blant annet fordømt for sitt samarbeid med Israel.

– Det var et naturlig, kollektivt svar til presidenten å si våkn opp! Jobben din er å forsvare og beskytte oss her, og du har mislyktes, forklarer 51 år gamle Nidal Naghnagheyeh, leder av en komité som driver sosiale støtteprogrammer i leiren.

