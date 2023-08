Tidsskrift: Kraftig nedgang i hogst i Amazonas

Det er ifølge tidsskriftet Brasils miljøvernminister Marina Silva som kommer med denne opplysningen få dager før et avgjørende regionalt toppmøte om Amazonas. Et mer utfyllende tallmateriale vil bli lagt fram om kort tid.

– Dette er en veldig god nyhet. Avskogingen er betydelig lavere enn noen kunne tro. Mange hadde vente en økning. Det vanlige er at avskogingen øker når det blir tørrere og brannene kommer. Det ser ikke ut til å ha skjedd i år, sier Anders Haug Larsen, direktør for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet, til Panorama nyheter.

For ett år siden satt den konservative Jair Bolsonaro ved makten i Brasil. Under ham hadde hogsten tiltatt år for år.

Men etter at Luiz Inacio Lula da Silva ble valgt og overtok makten i begynnelsen av januar 2023, har beskyttelse av regnskogen vært en prioritert oppgave for regjeringen.

– Lula-regjeringen har satt seg som mål å få avskogingen ned til null. De har startet arbeidet med å gjenopprette en del av miljøinstitusjonene og utlyst et hundretalls stillinger, sier Haug Larsen til Panorama nyheter.

Onsdag sa Lula at verden må hjelpe Brasil med å redde Amazonas, fordi den spiller en viktig rolle som buffer mot klimaendringer. Uttalelsen ble gitt på en pressekonferanse i forkant av det regionale toppmøtet, som er det første siden 2009.

