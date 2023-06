Trollet Trump

Gang etter gang har vi trodd at det var over. At Donald Trump har gått for langt. Gang etter gang har vi trodd at nå, denne gangen, må republikanerne vende ham ryggen. Vi kan avskrive han og legge uverdigheten og den svimlende fallhøyden bak oss, har vi trodd. For så maktesløst å observere at hans grep om partiet, om høyresiden i verdens mektigste nasjon, styrker seg for hver skandale han ender opp i.

To ganger ble han stilt for riksrett som sittende president. Han har forsøkt å påvirke valgresultatet i 2020 og bidro sterkt til opptøyene i Washington 6. januar 2021. Han har skrytt av sine overgrep mot kvinner og er tatt i utroskap med en pornoskuespillerinne mens kona Melania var gravid. Og nå er han tiltalt i to straffesaker som ekspresident.

Ingen politiske naturlover gjelder for Trump

Tirsdag møtte Trump i retten i Miami der han ansikt til ansikt med aktor Jack Smith fikk lest opp tiltalen mot seg. Trump er som den første presidenten noen gang, tiltalt for ikke mindre 37 lovbrudd i en føderal sak. Dette er til nå den mest alvorlige trusselen Trump har møtt på sin vei tilbake til Det hvite hus.

Trump har løyet, motsatt seg etterforskning og hindret offentlige tjenestemenn fra å gjøre jobben sin. 31 av anklagepunktene er knyttet til ulovlig oppbevaring av hemmeligstemplede, høysensitive dokumenter fra hans tid som president. For dette er han tiltalt for brudd på spionasjelovgivningen. Fem anklager dreier seg om at Trump har prøvd å skjule det faktum at han hadde dokumentene i sin besittelse. I tillegg er han tiltalt for to ganger å ha løyet til FBI.

Trump har trumpet, vist suveren forakt for regler og sågar nasjonal sikkerhet. Det amerikanske justisdepartementet har ikke hatt annet valg enn å ta ut tiltale når Trump har nektet å samarbeide. I potten ligger både tilliten til rettssystemet og til demokratiet. Ingen står over loven. Men har vi han nå? Svaret på det er nei.

Det er fortsatt usikkert når rettssaken berammes, men ulike kilder hevder at det kan gå relativt fort. Det kan bety starten på neste år. Da venter også den andre saken han er tiltalt for, som skal opp for retten i mars. I New York venter da tiltale i den såkalte Stormy Daniels-saken for regnskapsjuks og misbruk av valgkampmidler. På samme tid begynner de amerikanske primærvalgene, der de to partiene stemmer fram sine kandidater til presidentvalget i november 2024.

For alle andre kandidater i alle andre demokratiske land vil Trumps CV og to rettssaker der han risikerer fengselsstraff være ensbetydende med at man ikke er valgbar. Menn uten ære, moral eller karakter − eller evner − skal ikke kunne bli ledere. Men ingen politiske naturlover gjelder for Trump. All rasjonalitet har opphørt. For igjen stjeler han showet – som gjengleder for den ene blinde halvparten av et delt Amerika.

Mediene følger ham minutt for minutt, og vil fortsette å gjøre det. Oppmerksomhet er Trumps viktigste kapital. All PR er faktisk god PR for Trumps sirkus, og kaoset vil med all mulig sannsynlighet sikre ham nominasjonen som høyresidens mann i tvekampen om hvem skal bli USAs neste president. Det er ikke mye plass igjen til de andre høyrekandidatene, og Trump leder klart på alle målinger. Selv om rettssakene skulle hindre han fra å drive tradisjonell valgkamp, vil det ikke ha betydning for det som betyr aller mest: Timer på TV, og plass i velgernes bevissthet.

Hva hvis han ender i fengsel? Han kan anke dommen og skaffe seg tid, men selv ikke soning trenger å være nok for å hindre han fra å være kandidat − eller president. Ingen lov står i veien for han, for denne bisarre situasjonen er i en juridisk blindsone.

Etter oppmøtet i retten i Miami har Trump brukt tida godt. Først oppsøkte han det eksilcubanske miljøet i byen for å fortelle at han delte deres skjebne som politisk flyktning, og understreket at USA er en nasjon i forfall. Med mediene på slep, som de nyttige idiotene de dessverre er i sin jakt på seertall, har Trump gått til fullt frontalangrep. For åpne mikrofoner har han anklaget, truet, løyet og hånt, og undergravd USA.

Han slår vilt rundt seg, og fire av fem republikanere mener han har rett i at straffeforfølgelsen av ekspresidenten er en heksejakt, en politisk styrt prosess. Ingen virker særlig opptatt av fakta i saken. Og fra sin hjemmebase i New Jersey snakket Trump om represalier mot Joe Biden, som han omtaler som den mest korrupte presidenten i USAs historie. Det kommer en tid for trumpsk rettferd.

Trump lover hevn. Det lover ikke godt for USA, som neste år vil kunne få en duell mellom en raskt aldrende president, som sliter fryktelig med tilliten, og en hevngjerrig, revansjesugen, offensiv og helt grenseløs Trump, som vet å fyre opp både supportere og journalister.

I begynnelsen av valgkampen i 2016 fleipet Trump kjekt om at han hadde så lojale følgere at han kunne skyte noen på åpen gate i New York uten å tape en eneste velger. Det kan se ut som Donald hadde rett.

